Začaly opravy fontán před Janáčkovým divadlem. Po třech měsících

Brno - Od konce června před Janáčkovým divadlem zeje v prostoru nízkých fontán díra v dlažbě. S opravami začíná magistrát až nyní. Do konce roku by měli dělníci rekonstrukci dokončit.

Letní idylka skotačících dětí mezi osvěžujícími fontánami před Janáčkovým divadlem na Moravském náměstí se letos nekonala. Radovánky jim překazil řidič dodávky spoluorganizátorů festivalu Uprostřed, který čtyřiadvacátého června vjel do prostoru mezi fontánami a propadl se.



Díru dělníci obstavili plotem, vztyčili nad ní stan a tři měsíce se nic nedělo. Nyní už se ale pracuje na opravě. „Rozsah a cenu prací zatím neznáme. Upřesníme ji až dělníci místo rozeberou a zjistí, jak velká je škoda,“ řekl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Vodní prvky by měly být pořádku, poškozená je podle prvních informací hydroizolace a dlažba.

Fontány před Janáčkovým divadlem• čtyřiadvacátého června poničil fontány řidič dodávky, auto se na prostranství před divadlem propadlo

• dělníci místo zabezpečili plotem a přikryli stanem

• opravy řídí investiční odbor brněnského magistrátu

• přesný rozsah škod opraváři zjišťují, podle něj se určí i cena rekonstrukce

• poškozená je hydroizolace a dlažba

• dlouhé čekání na opravu způsobilo zdlouhavé vyjednávání s pojišťovnou

• dokončení plánuje magistrát do konce letošního roku



Rekonstrukce prostoru před divadlem je náročná kvůli zdlouhavým jednáním s pojišťovnou. „Chceme, aby byla celá oprava byla hotová před koncem letošního roku. Délku oprav ovlivní i to, že několik speciálních dílů musíme objednat a jejich dodání trvá dlouho,“ dodal Poňuchálek. Rekonstrukci provádí původní stavební firma, dílo je totiž stále v záruce.



Kdo za nehodu ponese odpovědnost zatím není jasné. „Pořád záležitost řešíme, není uzavřená,“ uvedl Karel Vlček z městského investičního odboru.



Místo, kde se dodávka propadla do země, bylo téměř celé léto nepřístupné. Všimli si toho i Brňané. „Je mi to trochu líto. Rád ukazuju fontány kamarádům, kteří za mnou přijedou do Brna na návštěvu. Cirkusový stan nám ale kazil dojem,“ postěžoval si kolemjdoucí Tomáš Rýpar.



Situace lituje mluvčí radnice Brna-střed Kateřina Dobešová. „Nehoda nás velmi mrzí. Jsme rádi, že se nám i přes komplikace podařilo uspořádat všechny plánované letní akce před divadlem,“ řekla.



NEBEZPEČNÉ DRÁTY



Další problémy způsobila radnici Brna-středu i maketa Německého domu. Po odstranění stavby z trubek totiž zůstaly v trávě trčet ostré zemnící dráty.



Upozornil na ně v neděli otevřeným dopisem Kamil Papežík. „Dráty jsou v úrovni dětského obličeje. Informoval jsem o nich už ve čtvrtek strážníky, ale nic se nestalo,“ napsal Papežík.



Vedení Brna-středu zareagovalo v pondělí. „Hned po upozornění jsme dráty nechali odstranit, opravdu mohly být nebezpečné. Nechali je tam pořadatelé akce Léto v centru,“ informovala mluvčí Dobešová.