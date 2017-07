Záchranářka měla přes tři promile. Pravděpodobně dostane vyhazov

Sachsenring, Brno – Minule se senzačně procpal do elitní desítky, tentokrát měl co dělat, aby se vešel do dvacítky nejlepších. Brněnský motocyklista Karel Abraham nenavázal na sedmé místo z minulého týdne z Assenu, při Velké ceně Německa skončil v královské kubatuře MotoGP sedmnáctý a vyšel tak bodově naprázdno. „Byl to hořkosladký závod. Mísí se ve mně pocity, protože jsem sice zajel nejlepší časy za celý víkend, ale umístění moc dobré není," přemítal Abraham.