Záchranka se musí omluvit a zaplatit sto tisíc rodičce za převoz do porodnice

Olomouc, Brno - Jihomoravská záchranná služba se musí omluvit matce z Brna za to, že ji po domácím porodu v roce 2010 donutila i s novorozencem přejet do porodnice. Olomoucký vrchní soud v tomto týdnu potvrdil únorový rozsudek Krajského soudu v Brně, rozsudek je tak pravomocný.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Fanta

Záchranka také musí vyplatit odškodné, a to matce dítěte a dítěti samotnému v celkové výši 100 tisíc korun. Vedení záchranky pochybení odmítá. Jak řekla mluvčí záchranářů Hedvika Kropáčková, záchranáři podají dovolání k Nejvyššímu soudu.

Chlapci, jehož se případ týká, bude v únoru sedm let. Spor o to, zda byla v právu matka, nebo lékař jihomoravské záchranné služby, trvá už od narození dítěte. Matka chlapce odmítala převoz s odůvodněním, že při jeho zdravotní prohlídce na místě se nezjistily žádné potíže a převoz není nutný.

Jak už dříve řekl ředitel záchranky Milan Klusák, záchranáři našli v jedné místnosti s novorozencem i psy obyvatel bytu a také opilého otce. Hygienické podmínky podle Klusáka nebyly dostačující. A pokud by lékař netrval na převozu, mohl by se soud týkat ne práv matek po porodu, ale pochybení lékaře kvůli nedostatečné péči o dítě. "Rozsudek je pro nás překvapením, očekávali jsme, že se celá věc vrátí zpět ke krajskému soudu jako už dříve. Pokládáme to za velmi nešťastné rozhodnutí a nesouhlasíme s ním," řekla Kropáčková.

Vrchní soud se sporem zabýval opakovaně. V předchozích dvou případech celou věc vrátil zpět ke krajskému soudu, který v únoru rozhodoval potřetí. Vždy se postavil na stranu matky.

Právnička matky Zuzana Candigliota řekla, že dovolání k Nejvyššímu soudu očekávají. "Záchranná služba urputně odmítá uznat své pochybení, odmítají jakoukoliv diskusi. Takhle daleko to přitom zajít nemuselo," řekla.

Dnes čtyřiatřicetiletá žena přivedla 28. února 2010 při svém třetím porodu na svět syna v bytě v brněnské Údolní ulici. Nachází se několik set metrů od porodnice Na obilním trhu. Porod byl rychlý a bez komplikací, žena do porodnice nechtěla. S manželem přesto přivolali záchranáře. Chtěli mít jistotu, že je vše v pořádku.

Na místo dorazili záchranáři a začala dramatická pře o další osud dítěte. Lékař tvrdil, že musí jet do porodnice, rodiče to ale odmítli. Nakonec svolili, že do ní dorazí později sami, ale lékaři to nestačilo. Nechal přivolat policejní hlídku. Teprve pak žena souhlasila s okamžitým převozem.

V nemocnici lékaři zjistili, že dítě je podchlazené. Podle odůvodnění únorového rozsudku to pravděpodobně způsobily až kroky záchranářů, kteří dítě v únoru vzali ven a odvezli studenou sanitkou. Ani s tím záchranná služba nesouhlasí.