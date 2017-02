Zákaz vjezdu starým autům. Brno zvažuje nízkoemisní zónu uvnitř velkého okruhu

Brno /INFOGRAFIKA, ANKETA/ – Změnit trasu při cestování po Brně budou muset řidiči starých automobilů pokud magistrát zavede nízkoemisní zóny. Jejich studii v úterý brněnští radní schválili. Auta s vysokým množstvím škodlivin ve výfukových plynech podle plánu čeká zákaz vjezdu do významné části města.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Šamánek

Podle náměstka primátora Martina Andera radní uvažují o zavedení zóny uvnitř velkého městského okruhu. „Budeme ale potřebovat odborné posouzení i z hlediska objízdných tras,“ uvedl.

Podotkl, že opatření nemá smysl zavádět pouze v historickém jádru, protože ho nezasahuje doprava silně. Studii pro Brno zpracovává městská firma Brněnské komunikace a bude hotová uprostřed letních prázdnin.

Nízkoemisní zóny znamenají omezení vjezdu aut do oblasti podle množství škodlivin, které obsahují jejich výfukové plyny. Vjet do nich může pouze vozidlo označené plaketou, která informuje o tom, jaké emisní normy splňuje. „Splnit požadavky by mohla mít problém auta vyrobená kolem roku 1991 a dříve,“ poznamenal ředitel jedné z brněnských stanic technické kontroly Antonín Franc.

Přečtěte si také: Doprava v Brně v roce 2050? Sdílení cest, o pětinu méně aut, tvrdí plán mobility

Proti případnému zavedení oblastí s omezeným vjezdem se ohradili aktivisté ze spolku Brno+. „Je to trestání lidí za to, že nemají peníze na nové auto. Jsme zásadně proti,“ reagoval předseda spolku Robert Kotzian.

Podle něj nevyhovujících aut je v Brně jen málo, ale nálepky by si museli pořídit všichni řidiči. Považuje to za zátěž pro ně i městskou policii, která je má kontrolovat.

Zcela spokojená není ani Hana Chalupská ze sdružení Dejchej Brno. Upozornila, že nízkoemisní zóny vedou ke snížení obsahu oxidů dusíků. „Problém Brna je ale hlavně polétavý prach,“ namítla Chalupská.

Přečtěte si také: Hromadnou dopravu zdarma při smogu brněnští radní odložili na březen

Ačkoliv českým městům umožňuje zákon vyhlásit nízkoemisní zóny už od roku 2011, zatím to nikdo nevyužil. „Nenašli jsme vhodné řešení, jak zóny zavést, dokud nezprovozníme celý Pražský okruh,“ vysvětlil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Projekt se tak možná zdrží až o desítky let.

Se špatným ovzduším bojují také lidé v Ostravě. „Řešíme omezení vjezdu nákladní i osobní dopravy do centra města. Možnostem zavedení nízkoemisních zón se věnuje studie, která bude hotová v letošním roce,“ informoval primátor Tomáš Macura.

Naopak v zahraničí již nízkoemisní zóny v řadě měst zavedli. Příkladem může být brněnské partnerské město Stuttgart nebo několik desítek dalších německých měst.

Přečtěte si také: Stát pošle na opravy krajských silnic méně. Jižní Morava přijde o 79 milionů