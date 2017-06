Zákaz vstupu se psem, rozhodli zastupitelé. Horní náměstí teď patří jen lidem

Brno /ANKETA/ – Ve večerním šeru kráčí muž. Na vodítku vede dva psy a na trávě je pouští. Přestože podle vyhlášky po nich musí uklidit, zanedlouho v jejich doprovodu odchází a psí exkrementy na trávníku nechává. Kvůli nezodpovědnému chování majitelů psů letos rozšířili brněnští zastupitelé místa, kde už lidé zvířata nevyvenčí.

Část oblíbené travnaté plochy na bystrckém Horním náměstí teď patří jen lidem. „Plochu ohraničují cedule. Jde o část vymezenou budovou Archa a její přístupovou pěšinou a pěšinou z Lískové ulice,“ popsal omezení Radek Bárta z odboru životního prostředí bystrcké radnice.

Vyhradit místo lidem navrhla komise životního prostředí. „Bývají tam kulturní a sportovní akce, navíc do těch míst chodí rodiny s dětmi. Zákaz má ochránit tohle prostředí od znečištění,“ dodal úředník.

Vyhláška o pohybu psů

∙ Vymezuje místa, na která psi nesmí, zpravidla dětská hřiště nebo odpočinkové zóny. V Brně nově přibyla travnatá plocha na Horním náměstí nebo park Tišnovka.

∙ Nařizuje mít psa na vodítku. Pokud je z něj zvíře puštěné, musí mít alespoň nasazený náhubek.

∙ Za porušení vyhlášky hrozí lidem pokuta od pěti tisíc až do třiceti tisíc korun.

Lidé z okolí se k novému omezení staví rozporuplně. Majitelům psů spíše vadí, ostatní je vítají. „Když po sobě lidé neumí uklízet, tak se nemají čemu divit. Až se to pejskaři v Brně naučí, můžeme se nazývat městem,“ řekla Viktorie Chomaničová, která má také psa.

Venčit psy nemohou nově ani lidé v novém parku Tišnovka v Brně-severu. Podle místostarostky Kateřiny Kalinové tam zvířata nemají místo kvůli odpočinku lidí. „Park vznikl jako relaxační zóna, nikoli pro venčení,“ vysvětlila Kalinová.

Husovický park připomínající zaniklou železniční trať na Tišnov vznikl loni. Součástí je třeba chodník pro chůzi bosky. „Lidé si tam chodí lehnout do trávy na deku nebo si zacvičit. Není vhodné, aby tam leželi mezi exkrementy,“ doplnila místostarostka.

V Brně-severu jde o jediné místo, které oproti loňsku přibylo na seznamu míst, kam psi nesmí. „Zákaz ale lidé moc nedodržují,“ tvrdí Kalinová.

Za porušení přitom hrozí sankce. „Na místě mohou strážníci uložit pokutu do pěti tisíc korun. Pokud případ předají do správního řízení, může to být až třicet tisíc korun. Stejně, jako když poruší jakoukoli jinou vyhlášku,“ upozornil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

O zákaz pohybu psů usilovala také kníničská radnice pro pláže u Brněnské přehrady. Bez zvířat tehdy chtěli pláž pod základnou hasičů a také na Sokolském koupališti. „Pohyb psů na plážích chceme omezit kvůli konfliktům pejskařů a plavců,“ řekl už dříve starosta Martin Žák.

Magistrát však jejich žádosti nevyhověl a psi tak na pláže stále mohou. „Odbor lesního a vodního hospodářství kvůli návrhu oslovil Lesy města Brna, které spravují pláže. Jenže společnost zákaz vstupu psů na zmíněných místech nedoporučila,“ píše se ve vyhlášce, kterou schválili brněnští zastupitelé.