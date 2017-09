Zavedení karty výhod se stále odkládá. Turisté se jí dočkají nejdříve na podzim

Brno /INFOGRAFIKA/ – V červnu to nestihli a do konce prázdnin také ne. Nejnověji chce brněnská městská organizace TIC BRNO, která má ve městě turismus na starosti, zavést Brnopas letos na podzim. Karta výhod má turistům sloužit jako vstupenka do památek i jízdenka. Tak o ní lidé z turistické organizace mluvili už letos v lednu, kdy projekt představovali vůbec poprvé.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Důvody, pro které se brněnskému turistickému centru původní plán splnit nepodařilo, objasnila mluvčí organizace Adéla Nováková. „Celý projekt vyžaduje spolupráci mnoha institucí a je poměrně komplikované je všechny zkoordinovat dohromady,“ uvedla. Spuštění celého projektu turistické centrum odložilo vícekrát. V lednu při jeho představování pracovníci TIC BRNO sdělili, že kartu zavedou v prvním pololetí roku. To se nestalo. „Kartu chceme pro turisty zavést do konce prázdnin,“ řekla pak v polovině srpna Gabriela Peringerová z turistického centra na dotaz Deníku Rovnost. ČTĚTE TAKÉ: Lístky na památky i do MHD. Turistická karta má pomoci naplánovat návštěvu Brna Ani teď, v polovině září, však karta, která by lidem ulehčila návštěvu Brna, zavedena není. „Chceme lidem nabídnout plně funkční produkt. Z toho důvodu jsem se nakonec rozhodli zavedení karty o pár měsíců posunout,“ uvedla na zatím poslední dotaz Rovnosti na termín projektu Nováková. A dodala, že novým termínem je právě letošní podzim. K ČEMU PŘESNĚ BUDE? Kromě termínu zatím není jasné, co vše přesně bude Brnopas svým držitelům nabízet. Stále se například ještě jedná o tom, co by karta mohla přinést turistům na sportovištích městské společnosti Starez-sport. „Chceme zapojit především ta střediska, která jsou pro cizince nejatraktivnější. Lázeňské a relaxační středisko Rašínova, Aquapark Kohoutovice, v zimě pak Mobilní kluziště za Lužánkami. Vše ale musí nejprve schválit rada města Brna,“ sdělila mluvčí Starez-sportu Michaela Radimská. Jasněji je v případě jiného partnera projektu, Dopravního podniku města Brna. „S turistickou kartou si lidé budou moci zvolit elektronickou jízdenku v hromadné dopravě. Především se bude jednat o jednorázové nebo denní jízdenky. Nová služba by měla být k dispozici na přelomu září a října,“ vysvětlil Jan Seitl z dopravního podniku. ČTĚTE TAKÉ: Turistická karta? Brnu zatím chybí

Autor: Eliška Gáfriková, Viktorie Pokorná