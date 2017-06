Závodníci na Urban Challenge běželi do nekonečných schodů a demolovali auta

Brno /REPORTÁŽ/ – Na brněnském výstavišti se v sobotu rozcvičují desítky závodníků. „Ještě si pořádně zaskáčeme, ať do startu nevychladnete," hecuje je z pódia moderátor. Za pár minut první lidé vyrazí na pětikilometrovou trasu závodu Urban Challenge, který neprověří jen jejich vytrvalost, sílu, obratnost a mrštnost.

Mezi závodníky se najdou zkušení běžci, ale i lidé, kteří si podobnou akci ještě nikdy nezkusili. „Běžím dnes poprvé, nejsem tu ale kvůli vítězství. Chci hlavně sama sobě dokázat, že na to ještě pořád stačím,“ popisuje jedna ze závodnic Vendula Fuchsová.

Běžci se už pomalu řadí na start. „Je tady někdo z Brna?“ křičí do mikrofonu moderátor. Desítky rukou okamžitě vystřelí k nebi. „Tři, dva, jedna…“ odpočítávají závodníci sborově. Vzduchem zní výstřel startovní pistole a dav běžců se vydává vstříc nemilosrdné trati.

Už po několika metrech na ženy a muže čeká první nástraha. Cestu jim totiž blokují dvě auta, která musí přeskočit. O kousek dál na ně zase čeká demolice aut kladivem nebo zhoupnutí se na laně.

Trať s desítkou záludností připravovali organizátoři bezmála rok. „Plánovat jsme ji začali hned po skončení loňského ročníku v Praze. Na výstavišti ji pak připravovala více jak stovka lidí, mnozí z nich jsou dobrovolníci,“ vysvětluje jeden z organizátorů Martin Štoček.

Točící se válce

Nejrychlejší účastníci Urban Challenge už se mezi tím dostali do druhé části trasy. V jednom z pavilonů na ně čeká dlouhý výběh do schodů. Ani po nich ale někteří borci nezpomalují a střemhlavě se vrhají do překonání čtyř točících se válců.

Po doběhu do cíle pak většina závodníků jen těžko popadá dech. Najdou se mezi nimi ale i výjimky. „Čekal jsem, že to bude horší. Je pravda, že schody byly náročné, ale jinak se dal celý závod v pohodě doběhnout,“ popisuje své dojmy Adam Zámečník.

Trochu jiný názor má Jana Kloparová. „Byly to hrozně náročné. Největší problém mi dělalo překonat válce na konci. Jsme poměrně malá a tak jsem na ně vůbec nemohla vyskočit,“ popisuje osmapadesátiletá žena, která je nejstarší účastnice sobotního závodu. I tak by jí její čas mohly leckteré mladší soupeřky závidět.

Překážky pro děti

Odbíjí jedenáctá hodina a dospělé na startu střídají závodníci z řad dětí. I pro ně si organizátoři připravili trať, i když o poznání jednodušší. Na start se tak hrne asi šedesátka dětí.

Mezi nimi jsou i jedenáctiletý Lukáš a o čtyři roky mladší Jonáš. Oba trénují parkour a proto se nejvíc těší právě na překážky. „Už jsme si cvičně zkoušeli přeskakovat tady to auto, takže to máme natrénované,“ překřikují jeden přes druhého.

Mezi tím do cíle dobíhají poslední dospělí závodníci a po chvíli se tak všichni přesouvají na vyhlášení vítězů. Ačkoliv závod svým časem vyhrál Lukáš Tyl, všichni se shodují na tom, že je vítězem každý, kdo dokázal trať zvládnout až do cíle. „Bylo to neuvěřitelně náročné. Každý, kdo trať uběhl, si zaslouží respekt,“ komentuje Karel Šana.



VIKTORIE POKORNÁ