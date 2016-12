Žloutenková epidemie řádí i před Vánoci. Hlavně v rodinách

AKTUALIZOVÁNO 1 17

Brno – Dalo by se říct, klasické utkání s Vítkovicemi. Urputný boj, málo gólů a dlouhé čekání na branku. Hokejisté brněnské Komety ve čtvrtečním 31. kole extraligy podlehli Vítkovicím 1:2 po nájezdech a klesli na čtvrté místo. „Soupeř velice dobře bránil, bylo to z jeho strany až urputné. Nemáme se ovšem za co stydět," řekl asistent kouče Komety Petr Haken.