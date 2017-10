Změny v hromadné dopravě: nedostatek řidičů v Brně pomohou vyřešit Ukrajinci

Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ – Magistrát rozšíří provoz hromadné dopravy ve městě. Kolik za změny zaplatí, netuší. Brnu ale chybí řidiči. Pomohou Ukrajinci.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Přibudou nové spoje, některé linky začnou zajíždět dál, na jiných přibudou vozy s větší kapacitou. Plány na změny v brněnské hromadné dopravě, o kterých už dřív Brněnský deník Rovnost informoval, mají jeden háček. Dopravnímu podniku se už dlouho nedostává řidičů.

Aktuálně jich podle mluvčí podniku Barbory Lukšové chybí kolem šedesáti. „Pokud bychom nechtěli mít žádné brigádníky a zbavit se přesčasů, potřeboval bychom jich stovku. Vedení společnosti projednává materiál, podle kterého bychom mohli do budoucna využívat služeb agentur a dovézt řidiče z Ukrajiny,“ nastínila další možné plány Lukšová. Podle ní však rozšíření provozu nebude vyžadovat žádné vysoké počty nových řidičů.

Málo šoférů má i pražský dopravní podnik. Aby mohl zvýšit kapacitu svých linek se stávajícím počtem zaměstnanců, testuje nasazení mimořádné dlouhého autobusu o větší kapacitě. „Má délku jedenadvacet metrů, přičemž maximální povolená je necelých devatenáct. Získali jsme na něj výjimku,“ uvedla mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.

Podle Petra Zámečníka z Centra dopravního výzkumu může s nedostatkem řidičů částečně pomoci automatizace. „Nejjednodušší je to na dráze, například v metru. Tamní provoz se dá snadno oddělit od ostatního a snížit riziko možného střetu. Zavádět lze také autonomní minibusy, které firmy už testují a jezdí po stanovených dráhách. Úplně autonomní tedy zatím nejsou,“ nastínil možný vývoj.

Autonomní minibusy zkouší ve švýcarském Sionu nebo rakouském Salzburku. „Zatím jde ale spíš o turistickou atrakci. Pohybují se rychlostí do třiceti kilometrů za hodinu,“ doplnil Zámečník.

Zvýšení provozu v brněnské hromadné dopravě bude stát i další peníze. Kolik, není známo. „Pro příští rok je předběžně stanovený příspěvek na provoz brněnské hromadné dopravy ve výši necelých dvou miliard. Týká se celého fungování hromadné dopravy. Nedá se říci, kolik budou stát navržené změny,“ uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Brno každý rok hospodaří s přibližně dvanáctimiliardovým rozpočtem. Doprava z něj ukrojí zhruba šestinu.

Příspěvky na provoz hromadné dopravy se mění každý rok. V roce 2015 na ni Brno přispívalo 1,8 miliardy korun, loni klesl na půl druhé miliardy. „Pro letošek počítáme se sumou jedna a tři čtvrtě miliardy korun. Záležet bude na závěrečném vyúčtování, které bude k dispozici na začátku příštího roku,“ doplnil mluvčí Poňuchálek.

Na rozdíl od brněnského magistrátu má krajský úřad spočítané, kolik budou stát změny v provozu autobusů a vlaků, které objednává. Od změny jízdních řádů totiž Brno spojí se všemi okresními městy. Nově se tak lidé dostanou autobusy do Vyškova a Znojma, vlakovou linku do Šakvic na Břeclavsku čeká prodloužení až do Břeclavi a Hodonína. Blansko noční vlak obsluhuje už nyní.

Krajskou kasu bude doprava stát půl milionu korun navíc. „Spoje zajistí stávající dopravci na daných trasách,“ sdělila mluvčí kraje Monika Brindzáková. Odjezdy navážou na půlnoční příjezdy vlaků od Prahy, Břeclavi, Pardubic, Bratislavy a Budapešti.