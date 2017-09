Značení na silnici nestačí. Jízda po Jihlavské je pro sebevrahy, tvrdí cyklisté

Brno-Bohunice – Jízda na kole po Jihlavské ulici je podle brněnských cyklistů dobrodružství pro otrlé. Tvrdí, že nové piktogramové značení v úseku od krematoria po Dlouhou nestačí. Na vyježděných kolejích a hlubokých kanálech jim hrozí nehoda.

Nové cyklopruhy pro cyklisty v Jihlavské ulici.Foto: Deník/Lenka Jebáčková

Na problémy upozornil na sociálních sítích spolek Brno na kole. „Po silnici jezdí čtyřiadvacet tisíc aut denně. Piktogramy, které na ni zástupci odboru dopravy nechali namalovat, nevymezí dobře prostor pro cyklisty,“ řekl Michal Šindelář ze spolku.

Podle něj by bylo lepší, kdyby dělníci na kraj silnice umístili cyklopruh. Ten je ale pouze na polovině pětisetmetrového úseku směrem do kopce k Dlouhé ulici. Na zbytku jezdí cyklisté jen po piktogramech. „Projekt značení je zastaralý,“ uvedl Šindelář.

Někteří lidé se na rušnou a rozbitou cestu bojí a raději volí nelegální jízdu po chodníku. „Přímo po Jihlavské jezdit nechci, nejsem sebevrah. Raději to vezmu po cestičce napravo směrem do kopce a pak pomalu po chodníku. Moc lidí tam nechodí,“ přiznal Petr Valský, který tudy často jezdí do školy.

Kola na Jihlavské

• ve většině úseku mezi krematoriem a Dlouhou chybí cyklopruh

• okraje silnice jsou přitom ve špatném stavu

• stavbu plánované cyklostezky brzdí spory o pozemky

Vyhýbat se rušné silnici jízdou po chodníku se ovšem nemusí vyplatit. „Po chodníku jezdit nesmí a hrozí jim za to pokuta,“ upozornil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Strážníci podle něj silnici často kontrolují. „Jihlavská nepatří, co se týče pohybu cyklistů, mezi výrazně problematická místa. Přestupků jsme tam zaznamenali málo. Navíc kontrolujeme i dodržování povolené rychlosti aut kvůli bezpečí přecházejících chodců,“ doplnil Ghanem.

Samostatného cyklopruhu se lidé v ulici zatím nedočkají. Není totiž dostatečně široká. „Zvolili jsme přechodné řešení, které upozorňuje řidiče na pohyb cyklistů,“ uvedl vedoucí magistrátního odboru dopravy Vladimír Bielko.

Jak dlouho provizorní značení na silnici bude, neodhadl. „Pro cyklisty je Jihlavská moc rušná. Naše priorita je vybudování cyklostezky podél tramvajové trati,“ dodal. Projekt podle něj ovšem už patnáct let brzdí spory o potřebné pozemky.