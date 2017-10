Znalosti politických lídrů prověřil kvíz. Někteří opisovali či měnili odpovědi

Brno, Mikulov – Do sněmovny je vynesou hlasy lidí z jižní Moravy. Brněnský deník Rovnost se proto rozhodl prověřit, co kandidáti o regionu vědí. Dvanáct čelních představitelů jihomoravských kandidátek dostalo dvanáct otázek v úterý minulý týden po cestě z Brna do Mikulova v unikátním Deník-busu. Odpovídali hlasováním ano nebo ne.

Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD se zúčastnil Deník-busu na jižní Moravě.Foto: DENÍK/Jolana Halalová

Ke špatné odpovědi se při kvízu jako jediný přihlásil starosta Mikulova Rostislav Koštial. Popletl soudy se sídlem v Brně. „Statečně přiznal, že se mýlil,“ ocenil krajský šéfredaktor Deníků Tomáš Herman. Největší debatu zvedla otázka, jestli patří jižní Morava mezi nejlidnatější kraje v republice. „Jižní Morava je čtvrtá,“ pronesla správně jako jediná kandidátka hnutí ANO Taťána Malá. Odpověď překvapila lídra komunistů Iva Pojezného. „To počítáte mezi kraje i Prahu?“ podivil se. ČTĚTE TAKÉ: Deník-bus svezl lídry do Mikulova. Při debatách probírali možné koalice i sucho Většina odpovědí byla správných. Někteří se však podle přítomných reportérů inspirovali u ostatních. Přehled kandidátů o regionu považuje za důležitý třeba Daniel Vindiš z Březiny. „Když za Jihomoravský kraj kandidují, tak pro něj budou i pracovat,“ uvedl. Naopak podle politologa Michala Pinka znalost důležitá není. „Od politiků ji očekáváme, ale většina společnosti to neocení,“ uvedl. Dvanáct otázek a odpovědi lídrů

Na devět otázek odpověděli správně všichni:



• Stojí v Brně nejvyšší budova v republice? ANO.

• Je národní park Podyjí jediným národním parkem na území jižní Moravy? ANO.

• Je Břeclav druhé největší město na jižní Moravě po Brně? NE.

• Leží Moravské pole, kde prohrál Přemysl Otakar II. bitvu s Habsburky a zemřel tam v roce 1278, na jižní Moravě? NE.

• Vyhrálo Občanské fórum volby v roce 1990 ve všech okresech Jihomoravského kraje? NE.

• Jsou moravské vinařské oblasti jedinými oficiálními v ČR? NE.

• Může se člověk v produktivním věku celý den pohybovat veřejnou dopravou v kraji za méně než 100 Kč? NE.

• Žije na jižní Moravě některý z českých olympioniků? ANO.

• Narodil se Alfons Mucha v Moravském Krumlově? NE.



Na jednu otázku odpověděla správně pouze Taťána Malá z hnutí ANO:



• Patří Jihomoravský kraj mezi tři nejlidnatější kraje v ČR? NE.



Na dvě otázky odpověděla většina správně. Uvádíme pouze autory nesprávných odpovědí:



• Sídlí všechny tyto soudy v Brně? Nejvyšší soud, vrchní soud, ústavní soud, krajský soud, městský soud, okresní soud. NE. Nesprávně odpověděl jen Rostislav Koštial z ODS.

• Je největším zaměstnavatelem na jižní Moravě velká zahraniční firma? NE. Nesprávně odpověděl jen Ivo Pojezný z KSČM. ČTĚTE TAKÉ: Pokuty vybírají hned na místě. Karty v Brně přijímá dalších dvacet revizorů

