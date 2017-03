Brno bude brzdit. Zóny 30 mají zajistit větší bezpečí. Část řidičů nesouhlasí

Brno – Třicítku na krku budou mít řidiči v Brně, a to bez ohledu na rok narození. Plánované zóny s rychlostí provozu omezenou na třicet kilometrů za hodinu mají přinést více bezpečí pro chodce. Ne každý motorista je z nich ovšem nadšený. „Na spoustě míst se nedá jet ani padesátkou, ale to nevidím jako důvod, proč provoz ještě brzdit," prohlásil Brňan Patrik Říha.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Autoři brněnského plánu mobility, který město nedávno zveřejnilo k připomínkám, navrhli třicítkové zóny stanovit ve významné části Brna. A to převážně v oblastech sídlišť a čtvrtí s rodinnými domy. „Kvůli velkému počtu chodců je na takových místech vhodné snížit rychlost jízdy,“ uvedl tiskový mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Do roku 2050 se mají zóny podle plánu rozšířit třeba i do Soběšic, Bosonoh nebo Kohoutovic. „Pro plynulý průjezd městem jsou určeny jiné cesty. Zóny nezahrnují hlavní městské třídy a silnice, kde vede hromadná doprava,“ dodal Poňuchálek.

Odborník na bezpečnost dopravy z Besipu Pavel Čížek zdůraznil, že je třeba stanovení zón dobře promyslet. „Pro řidiče to je malá rychlost. Na přehledných úsecích je těžké je k dodržování donutit,“ řekl Čížek. Podotkl také, že z hlediska délky brzdné dráhy je ale rozdíl mezi padesáti a třiceti kilometry v hodině zásadní.

Jiný pohled má předseda spolku Brno autem Jan Mandát. „Překvapuje mne, že podobné opatření navrhují zeleně smýšlející politici. Plynulá jízda ve městě je ekologičtější, protože řidiči stále nebrzdí a nerozjíždějí se,“ argumentoval Mandát. Podle něj by vyznačení oblasti se sníženou povolenou rychlostí měla předcházet analýza nehod, které se na jednotlivých místech staly.

Opatrný je při zavádění zón třicet také bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl. „Víme asi o jedné nebo dvou lokalitách, kde by o to měli lidé zájem. Avšak není jich mnoho a musíme to prověřit,“ vyjádřil se starosta.

Podle Davida Bárty z brněnského Centra dopravního výzkumu jsou přínosy zón viditelné nejdříve po několika měsících a lidé si na nový systém musí zvykat. „Štrasburk například změnil své „Koliště“ na místo téměř bez aut, kde byste určitě chtěli bydlet nebo se pohybovat a nakupovat,“ poznamenal odborník.

Kladně hodnotí zkušenosti se zónami třicet vedení Prahy 5. „Tramvaje mají výjimku a mohou jezdit rychlostí padesát kilometrů za hodinu,“ poznamenala tamní mluvčí Helena Šmídová. V Bratislavě stejné opatření již zavedli. „Důsledkem bylo snížení počtu nehod ve městě,“ oznámila mluvčí slovenského hlavního města Iveta Kešeľáková. Plán mobility se věnuje budoucímu rozvoji dopravy tak, aby život a cestování ve městě byly příjemné. Připomínky k němu mohou lidé podávat do konce letošního dubna. Na přelomu srpna a září o jeho schválení budou hlasovat brněnští zastupitelé.