Všechno ostatní půjde 1. ledna do koše, nikoli z rozhodnutí Evropské unie, ale současných konzervativních vládců Velké Británie. Včetně vědecké spolupráce, studentských pobytů Erasmus a podobně.

O tom, jak daleko konzervativci už teď Británii od Evropy odvedli, svědčí to, že dohoda, o kterou Londýn a unijní sedmadvacítka usilují, je dokonce ještě o něco slabší než vztah, který má v současnosti Evropská unie dojednán s Kanadou. To, při vší úctě, není nějaké blízké partnerství, ale jen slušná obchodní spolupráce.

Ale i tak jde stále o hodně. Pro představu, jen Česko má s Británií obchodní výměnu dvě stě miliard korun, z toho jsme navíc 135 miliard v plusu. Podobně „v plusu“ je v obchodě s Brity celá EU. Byť platí, že EU je pro Británii zásadní obchodní partner, ale Británie pro Unii nikoli.

Britský premiér Boris Johnson hraje vabank a doufá, že to zase vyjde a do poslední chvíle vyjednávaná obchodní dohoda přinese Británii určité výhody oproti současnému stavu.

Unie, byť je silnějším hráčem, by měla k dohodě přistupovat tak, že to není konec, ale začátek nových vztahů. Už dnes Johnsona a jeho konzervativce odmítá většina Britů. Obchodní dohoda tak může být začátkem návratu Británie zpět k EU. A i na to je třeba myslet.