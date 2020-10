Šedesátiprocentní snížení emisi je nový závazek, který odhlasoval „zezelenalý“ Evropský parlament a který pod dojmem zrychlujících se změn klimatu tlačí i mnohé klimatické iniciativy. Ale na ten státy EU kývnout nechtějí.

Pětapadesát je kompromisní návrh včerejšího summitu Evropské rady, který Česko samo za sebe odmítá. Ale jak řekl Babiš, pokud to má být průměr za celou Unii, nebude proti.

Za všemi třemi čísly jsou obrovské miliardy ne korun, ale eur, které budou muset jít do modernizace průmyslu a zelených technologií. Čím více procent, tím více miliard. Ne lineárně, ale exponenciálně. Otázka, zda to za to stojív situaci, kdy Evropa zdaleka není největší znečišťovatel a kdy nám koronakrize pouští neuvěřitelně žilou, není něco zakázaného, ale je na místě. Ale stejně na místě je i jiná otázka, zda není lepší využít miliardy eur z unijního rozpočtu na ekologickou přeměnu naší ekonomiky než být jedinou zemí EU (společně s Polskem), která se postaví proti a stejně prohraje.

Chytrý politik bude dělat drahoty, pak ale kývne na 55 % . A řekne si o víc peněz pro svoji zemi. K tomu se zřejmě chystá i Andrej Babiš.