Ve skutečnosti se to nestane, byť dnes nikdo neumí odhadnout, co s Českou republikou udělají důsledky pandemie, konkrétně pokles automobilového průmyslu a exportu, strmý pád odvětví spojených s cestovním ruchem, růst nezaměstnanosti i cen potravin. Bude hodně záležet na tom, jak se s tím vláda vypořádá.

Pojďme se podívat, co dělají ti, kteří u moci jsou, a ti, kteří ji chtějí získat. Nebudu se zabývat ČSSD, protože ta se potácí na hranici volitelnosti a není schopna využít ani toho, že nejdůvěryhodnějším politikem v době koronakrize byl její šéf Jan Hamáček, jehož práci pozitivně ohodnotilo 70 procent dospělé populace. Se stranickými preferencemi sociální demokracie to ale neudělalo nic. Skoro se mi chce říct, že k oživení nejstarší české partaje může pomoci jen vládní půst a nástup nové krve. Jiná kapitola je fenomén Babiš, který tu kraluje už sedmý rok. Dokola omílané argumenty o jeho střetu zájmů, vlastnictví Agrofertu a kauze Čapí hnízdo sice neztrácejí na relevanci, ale politicky se míjejí účinkem. Jeho voliči vnímají úplně jiné věci.

Nevím, kolik zaměstnanců Fakultní nemocnice Brno fandí hnutí ANO. Jisté je, že když jim před několika měsíci Andrej Babiš slíbil výstavbu nové porodnice za dvě mi-liardy korun, nevěřili mu. Podobných propagandistických řečí slyšeli od vrchnosti tolik, že je pouštěli jedním uchem dovnitř a druhým ven. V pondělí ale nemocnice získala registraci od ministerstva zdravotnictví a v letech 2023 až 25 by měla být stavba hotová. Účinná a navíc užitečná kampaň.

Postavím to znovu

Mimochodem Brno. Skandál kolem exradního za ANO Jiřího Švachuly a zkorumpovaných veřejných zakázek by ustál málokterý politik. Nemluvě o demonstrativním odchodu místopředsedy hnutí a lídra do krajských voleb Petra Vokřála.

Co udělal Babiš? Švachulu označil za zločince, který se do ANO vetřel z ODS. A pro jistotu nechal zrušit celou brněnskou organizaci. Důležitější je ovšem vzkaz, který vyslal všem poslancům a zastupitelům ANO. Nikdo mu nesmí zkazit finále v podobě vítězství ve sněmovním klání 2021. Všem má dojít, že majitel by byl schopen hnutí zrušit a o sněmovnu se ucházet s úplně novým subjektem a hlavně jinými lidmi. Volič ANO nebude hořekovat nad tím, že to je nedemokratický a autoritářský postup. Naopak ocení Babišovu ráznost, zahřeje ho vědomí, že velký boss dokáže zatočit s korupčníky na okresní úrovni. Udělala snad ODS něco podobného, když republiku řídila premiérova milenka? Sundala ČSSD z vládního křesla křišťálově čistého Grosse? Nehledě na dlouhou řadu Janoušků, Nováků, Oulických, Wolfů, Housků atd.

Se solitérem Babišem, který vybudoval a financoval vlastní hnutí, se zkrátka nedá soupeřit tradičními zbraněmi. Hraje v jiné kategorii. Copak by si někdo z klasických stran dovolil říct, že kraje a obce klidně přenechá osvědčeným hejtmanům a starostům z jiných partají? Nikdo.

Jenže jejich lídři se neumějí domluvit ani na základní spolupráci, takže třeba do senátních voleb stavějí kvalitní kandidáty proti sobě (například v Praze 9 Davida Smoljaka proti Eduardu Stehlíkovi). Babiš jim to ovšem rád přenechá, na Senátu mu nesejde. Chce mít exekutivní moc, vládnout, rozhodovat. Zdá se, že další čtyři roky mu v tom nic nezabrání.