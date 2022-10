Vysvědčení od voličů dostala nejenom vláda či opozice, ale také konkrétní kandidáti. V naprosté většině bodovaly osobnosti se silným příběhem a celostátním přesahem. To je případ Hany Kordové Marvanové, která získala v Praze nejvíc preferenčních hlasů v rámci koalice Spolu a zároveň suverénně postoupila do druhého kola senátních voleb. Podobně si vedl starosta Hluboké nad Vltavou Tomáš Jirsa, který město vede od roku 1994 a senátorem je osmnáct let s perspektivou dalších šesti.