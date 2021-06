Po odhalení kauzy Vrbětice a slovech Lubomíra Zaorálka o vykuchaném ministerstvu zahraničí, kam odmítl z resortu kultury odejít, jsem hovořila s premiérem Andrejem Babišem. Ptala jsem se ho, zda budou česko-ruské vztahy v kompetenci ministra zahraničí Kulhánka, nebo vládního zmocněnce a šéfa zahraničního hradního odboru Rudolfa Jindráka.

Odpověděl, že v Kulhánkově ve spolupráci s Jindrákem. O kancléři Vratislavu Mynářovi nebo prezidentově poradci Martinu Nejedlém neřekl ani slovo. Přesto pár dní před definitivním odletem osazenstva ruské ambasády do Moskvy se ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij sešel s Mynářem na Pražském hradě.

Orodoval za povolení k pobytu pro personál střední školy při velvyslanectví, které jinak hrozí uzavření. Černínský palác o schůzce nevěděl, ale podle kancléře právě jemu a ministerstvu vnitra Hrad žádost postoupí. Jan Hamáček, který by se rád honosil indiánským jménem Ten, který rozbil rezidentury GRU a SVR v Praze, Moskvě asi na ruku nepůjde.

A co jeho nástupce na ministerstvu zahraničí Jakub Kulhánek? Ač chce mít s Hradem dobré vztahy, tady by měl projevit maximální ne-ústupnost. Stačí říct: „Chcete tu ponechat školu a učitele ruštiny? Lze to zvážit, jakmile vyškrtnete Českou republiku ze seznamu nepřátelských zemí. Zatím se na plánovaném odchodu 123 ruských občanů nic měnit nebude.“ Zatím Kulhánek drží linii a všichni diplomaté a zaměstnanci skutečně Prahu opustili.

Následně by se sociální demokrat Kulhánek měl odhodlat k dalším krokům. Například vysvětlit svému náměstkovi Pavlu Jarošovi, že si nemá s Martinem Nejedlým co domlouvat obsazování velvyslaneckých postů pro spřátelené osoby. Privatizace zahraniční politiky prezidentovým poradcem, který nepodléhá pravidlům služebního zákona, je nepřípustná.

Pokud Kulhánek a Babiš nebudou ve věcech zahraniční politiky, té ruské zvláště, jednat přímo s prezidentem, nechť mluví s Jindrákem. Nejedlý a Mynář však musejí zůstat za dveřmi.