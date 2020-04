Tomáš Prouza

je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

O neuvěřitelném nasazení a odvaze českých lékařů, sester, posádek sanitek, ale třeba i ošetřovatelů v domovech důchodců se doufám napíše ještě hodně textů. A stejně tak o tom, proč trvalo tak dlouho, než dostali potřebný materiál a kdo ponese odpovědnost za to, kolik nakažených je právě mezi zdravotníky.

Stejně tak věřím, že nezapadnou tisíce příběhů lidí, kteří se nelekli a neschovali, ale hledali cestu, jak pomáhat. Od mladé maminky, která ušila roušky pro všechny své bývalé kolegyně v prodejně potravin, přes ty, kteří vymýšlejí, jak podpořit oblíbenou hospodu, jak umožnit dětem učit se aspoň na dálku nebo jak se postarat o to, aby se staří lidé necítili úplně opuštění, až po ty, kteří dokázali využít moderní technologie a své chytré nápady na to, aby dopad koronaviru na život v Česku byl co nejmenší. Těm všem patří obrovský dík. Nebyla to jejich povinnost, ale přesto to udělali. Ve vlastním čase a za vlastní peníze.

Na co bych naopak rád zapomněl je zmatené a nejasné rozhodování vlády, znovu a znovu se opakující situace, kdy jeden ministr říká opak toho, co jen před pár hodinami říkal jiný ministr, kdy jeden den vláda mluví o zavření hranic na dva roky a druhý den o koupání v Chorvatsku již toto léto. Rád bych zapomněl na to, že vláda už přes měsíc mluví o tom, jak každému pomůže, ale skutečné peníze zatím ještě skoro nikdo na účtu nemá, takže se čím dál tím víc lidí musí rozloučit se svým zaměstnáním.

Řada opatření vlády má dobrý základ – ale opakovaně selhává v tom, jak věci udělat jednoduše. Ošetřovné pro živnostníky je výborný nápad – ale proč je potřeba ke každé žádosti dokládat potvrzení o uzavření školy, když školy přece vláda zavřela plošně? Proč se nemohou všichni ministři poučit z chyb tak rychle jako ministryně Schillerová, která po vlně kritiky složitých podmínek pomoci řemeslníkům do dvou dnů návrh předělala a zjednodušila? Proč třeba zemědělství již před třemi týdny dostalo 4,3 miliardy korun, ale brutálně postižený cestovní ruch, kde tržby ze dne na den spadly na nulu, zatím nedostalo ani korunu?

Hlavním cílem politiků v době krize má být hledat její účinná řešení – a dávat lidem víru v to, že celou věc zvládneme. Jenže minimálně v ekonomické oblasti vidíme, že se stát chová přesně opačně. Řada ekonomických rozhodnutí – třeba ta, podle kterých se budou otevírat obchody a restaurace – je nedomyšlená a jedno popírá druhé. Závidím kolegům v okolních zemích, kde podobná opatření připravují epidemiologové spolu s lidmi z praxe. Existuje spousta chytrých řešení, jak omezit rizika. Ale jen česká vláda omezuje rizika tím, že lidem sice umožní koupit si jízdní kolo, ale kočárek už ne. Najít chytré řešení vyžaduje práci a přemýšlení. Naproti tomu říct "Zakazuje se!" je rychlé a jednoduché. Jen to napáchá spoustu škody.