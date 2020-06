Prostitutky se ocitly doslova na chodníku. Pirátům jde zejména o ty, které živí samy malé děti.

To je určitě rozumný pohled. Dítě nemůže za to, zda je potomkem „děvky“, nebo hospodského. Restauratér musel zavřít, ale dostal pětadvacítku. Prostitutka nic. Jenže zas ten povyk, kdyby finanční úřady posílaly pětadvacet tisíc za virus dámám z polosvěta!

S prostitucí si náš zákon neví příliš rady. Je tolerována, ale kuplířství je trestné. Je považována za nemorální, ale více méně přirozenou a zábavnou.

Ve sněmovně už řadu let leží návrh zákona, který má udělat z prostitutek OSVČ. Předložilo ho hlavní město Praha. Nejstarší řemeslo světa mělo být povýšeno na opravdové řemeslo. Poslanci to však vždycky nějak zaonačili, aby se vachrlatému návrhu vyhnuli.

Byly v něm záležitosti zapeklité. Například musel právně ošetřit to, jak odstoupit ze smlouvy v průběhu jejího plnění. Chápeme, že se v tom nikdo vážně patlat nechtěl. Na druhou stranu je to vážná věc. Věci, které jsou jaksi mimo zákon (nikoli proti zákonu), jsou divné.

V případě dam (a také méně četných pánů), které si vydělávají vlastním tělem, je to ještě naléhavější. Měly by mít přece práva a povinnosti jako všichni ostatní.

Ve světě se na sex za peníze hledí různě. Jde o filosofické východisko. Někde jej bereme jako projev lidské svobody. Dospělí lidé si přeci spolu mohou dělat, co chtějí, pokud nikoho jiného nepoškozují.

To se pak projeví i v příslušných zákonech. Velmi zřetelně je to vidět v Nizozemsku a v některých zemích Německa, kde je to skutečně práce jako každá jiná.

Druhý pohled vidí prodejný sex jako čiré zlo. Ať už z náboženského, nebo feministického hlediska. Podle něho je prostitutka sexuálně vykořisťována a zneužívána. V některých státech USA a v muslimských zemích je prostituce považována za kriminální čin. Jinde není trestán ten, kdo sex nabízí, nýbrž zákazník. Tak je tomu ve Švédsku.

Všechno jsou to logičtější přístupy, než je ten zdejší. Jenže jak by si naši zákonodárci dokázali vybrat? A dovedete si představit tu debatu? Praktičtější bude nechat všechno při starém. Piráti mohou být prospěšní jinak. Mohou prostitutkám pomoci restartovat „kšefty“.