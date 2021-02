Boss Zbrojovky v něm totiž kritizoval fungování video asistenta rozhodčího, takzvaného systému VAR. Podle něj několikrát ovlivnil brněnské zápasy, ale chyby se prý objevily i v jiných duelech. Než se situace zlepší, odmítá platit poplatky související s videorozhodčím.

No a následoval trest. Když v 88. minutě vstřelil záložník Damián Bariš vítězný gól Zbrojovky proti Zlínu, na popud videorozhodčích hlavní sudí Petr Hocek gól odvolal. Fakt je, že brněnský útočník Daniel Fila před vstřelením branky podkopl zlínského Marka Hlinku.

Jenže jak trefně poznamenal brněnský kouč Richard Dostálek, v takovém případě se měla o chvíli dřív pískat penalta na Ondřeje Pachlopníka. Zkrátka podobných zákroků je nejen v šestnáctce přehršel.

A tak se nabízí otázky. Může to být msta za Bartoňkův dopis? Píchl takzvaně do vosího hnízda? Nesnesou fotbaloví mocipáni kritiku z Moravy? Z klubu, který bojuje o záchranu? Vypadal by duel stejně bez prohlášení majitele Zbrojovky?

Zda má sobotní neuznaný gól nějaké takové důvody, se můžeme jen dohadovat. Jenže jsme už mnohokrát poznali, že v českém fotbale je možné všechno…