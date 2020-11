On reprezentuje protest. Protest člověka, který nemluví spisovným jazykem, nezná ty důležité knihy a není schopen udržovat konverzaci ve vybrané společnosti. Spousta lidí nesnáší ty chytráky, kteří se vám vysmějí na Facebooku, když uděláte pravopisnou chybu. Jsou jich plné redakce, pořád něco vykládají v televizi, a zatímco od chudého člověka chtějí, aby se omezoval ve jménu jakýchsi vyšších hodnot, sami berou peníze bůhvíodkud.

Je to tak doopravdy, nebo je to jen pocit? Vtip je v tom, že je to úplně jedno.

Spisovatel Sam Harris vysvětluje ve svém podcastu, jak sám pro sebe konečně nalezl vysvětlení pro popularitu Donalda Trumpa u poloviny americké populace. Je to prosté, říká Harris: Trump se neustále něčím holedbá, prohlašuje o sobě, že je génius… ale nikdy se nepokouší vyvolat dojem, že vás mravně převyšuje. Ten chlápek je pytel plný hříchů a je mu to okázale jedno. Nikdy vás nebude moralizovat. To je přece velmi osvobozující. Jak pro lidi, kteří si s morálkou nedělají hlavu, tak pro ty, kdo jsou prostě ohrožení a nejistí.

V tomto je Trump úplným opakem současné americké progresivní levice. Ta nabízí věčný hřích, který se nikdy a ničím nesmyje. Jste vinni i hříchy svých pradědů, těch starých hnusných otrokářských kolonialistů. Nikdy nebudete dost dobří.

A proto Donald Trump osvobozuje. Se svým na odiv vystavovaným buranstvím se totiž chová tak nemožně, že tím sejme hříchy z každého.

Autor je marketingový expert