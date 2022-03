Věřte, že u sklenky něčeho dobrého je mnohem radostnější takové informace vstřebávat – o to víc, že přednášející si často rádi přiťuknou s námi. Před dvěma lety jsme si koupili loď. Je to starý vlečný člun, do jehož útrob je vestavěn třípokojový byt včetně vany, krbu, pračky a myčky nádobí!

Pěna dní: Clo pro mého kocoura

Ona loď kotví ve smíchovském přístavu a její spolumajitelé, kterých je ke stovce, se na ní v průběhu roku střídají a dopřávají si dobrodružství, které ve velkoměstě jinak nezažijete. Každý z nás se tak na několik dní stává Saturninem, kapitánem Nemem nebo pirátem z Karibiku.

Autor je spisovatel

Ukrajinská rodina, čítající matku rodu, její dceru, dále čtyřletou dcerku Varvaru, kočku a čivavu, cestovala z rozstříleného Charkova 43 hodin do moldavského Kišiněva, tam sedli na první autobus, který je byl ochotný vzít i s tou polní zoologickou, a bylo jim úplně jedno, kam jede – hlavně pryč. V Praze na Florenci je zcela ztracené potkal náš lodní bocman Dan Hauser.

Jak asi tušíte, nyní bydlí na naší lodi s názvem Imaginace. Je jim teplo, mají co jíst, zaregistrovali se na cizinecké policii a na pracáku a hledají jakoukoli práci. Bohužel nikdo totiž neví, jak dlouho to všechno bude trvat. Budou to dva měsíce prázdnin na lodi, na které bude holčička Varvara celý život vzpomínat jako na něco neuvěřitelného? Nebo to potrvá půl roku či rok?

Když tohle vyprávím, lidé se většinou dojmou, ale pak se zeptají: „A co ti lidé, kteří se na lodi střídají? Nevadí jim, že se na ně letos nedostane?“ Tak to víte, že trochu vadí. Plánovali tam oslavy nebo několik dní s dětmi. Ale každý si uvědomujeme, že my se vzdáváme pár dnů zábavy. Rodiny v Charkově přišly o celý svůj život.

