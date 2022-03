Myslím, že drtivá většina Rusů je na Putina pyšná. A vděčně přijímá oficiální verzi vpádu na Ukrajinu jako oprávněné ochrany ruských zájmů. Je to totiž verze hrdé, silné velmoci, která se ničeho a nikoho nezalekne. A dařilo by se jí i bez tolik propírané propagandy. Je vlastně úplně jedno, co všechno se na Ukrajinu nakydá. Genocida, nacismus nebo jaderné zbraně. Důležité je mít nepřítele. Pak je i odhodlání jít proti všem skoro jako očistná lázeň.

Petr Fejk

je manažer a bývalý dlouholetý ředitel Zoo Praha

Ruská národní hrdost má dva neomylné pilíře. Velkou vlasteneckou válku a železnou oponu. My jsme zachránili svět před nacismem. A zkaženému Západu čelíme dodnes. Máme tedy právo proti němu i zasahovat, kdykoli to uznáme za vhodné. To není agrese. Jen ochrana zájmů. Rusko nikdy žádnou válku nerozpoutává. To Západ pořád jen lže, provokuje a zkouší naši trpělivost. Ale ta není nekonečná.

Vlny epidemie, vlny okupantů, expertů...

Žít celý život někde v Nižném Novgorodu nebo Permu, asi bychom Putina velebili také. Na rozdíl od Evropy, která se rozpadá, prezidenti se tam střídají jako ponožky a donekonečna se řeší práva homosexuálů nebo co právě řekla náctiletá Greta, Rusko představuje stabilitu a řád. A taková země prostě potřebuje lídra, který má koule. Proto jsme si ho zvolili doživotně a věříme mu, i když hází bomby na sousedy.

Myslím, že drtivá většina Rusů je na Putina pyšná. A kdyby ho náhodou trefil šlak nebo nějaký odstřelovač, nic moc se nezmění. Vstanou noví Putinové.

