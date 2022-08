Bývaly doby, kdy Citroën nabízel podstatně více čísel v názvech svých modelů. Nyní si vystačí vlastně se třemi. Nejmenší z nich nese označení C3, naopak to největší C5. V rámci tohoto označení jsou pak ale ještě další karosářské verze. Například C5 nyní může buď crossoverem (to se pak na konec názvu přidává písmeno X) nebo výraz Aircross. V takovém případě jde o auto řadící se do kategorie SUV.