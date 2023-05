V areálu bývalé sklárny v Lučanech nad Nisou hned u hlavního silničního tahu do Jizerských hor se za několik měsíců otevře špičkové automobilové a motocyklové muzeum.

Skvělá auta v zajímavém prostoru - s takovým záměrem se buduje nové automobilové muzeum | Foto: se svolením Automuzeum Lučany

Ten objekt je nepřehlédnutelný. Bývalý průmyslový areál stojí na okraji obce Lučany nad Nisou, pár kilometrů za Jabloncem nad Nisou. "Jedná se o bývalou sklárnu, která fungovala od roku 1912 až do počátku našeho tisíciletí," říká manažerka připravovaného Automuzea Lučany Klára Bártlová.

Na nedávnou minulost objektu i to, jak vypadá nyní zvenčí i zevnitř, se můžete podívat do naší fotogalerie.

Pak řadu let nevyužitá chátrala. Nakonec ji koupil současný majitel a začala rekonstrukce. Ta probíhá ještě v současnosti, ale hlavní stavební práce jsou již dokončeny a dokonce v interiéru "parkuje" mnoho budoucích exponátů. Redaktor Deníku.cz si již mohl interiér i velkou část sbírky automobilů a motocyklů prohlédnout.

"Vlastně to původně ani muzeum být nemělo. Pan majitel (jméno zatím prozradit nechce - pozn. aut.) si prostě jen přál mít prostor na uskladnění aut a motorek ze své sbírky a k tomu ještě jakýsi klub, kde by si o nich mohl povídat s kamarády," vysvětluje Klára Bártlová. Ovšem postupně změnil názor a rozhodl se připravit objekt tak, aby do něj mohla zavítat také veřejnost.

Projekt muzea Praga v Chomutově končí. O osudu unikátní sbírky se bude jednat

Těm motoristickým nadšencům, kteří znají velkou část současných automobilových i motocyklových muzeí, v nichž jsou exponáty namačkány na sebe, musí imponovat záměr vybudovat vzdušnou expozici. Základní členění bývalého průmyslového prostoru zůstalo zachováno i po rekonstrukci, která vyjde na zhruba osmdesát miliónů korun. Právě kontrast bílých stěn, čtvercových okenních tabulek, ocelových i dřevěných stropních konstrukcí vypadá v kombinaci s technickými skvosty naprosto úžasně.

Expozice o Dakaru

"Nyní plánujeme, že najednou v muzeu budeme vystavovat dvacet až třicet automobilů a zhruba sedmdesát až osmdesát motocyklů," informuje manažerka. Expozice se bude poměrně často obměňovat a kromě kousků ze sbírky pana majitele se tu budou ukazovat také zapůjčené vozy a motocykly.

Návštěvníci uvidí jakýsi průřez motoristickou historií dvacátého století. Vystavovat se budou kultovní evropské sportovní vozy, americké "muscle cars", auta, která motorizovala jednotlivé země, závodní automobily i motocykly…

Tatra 603 dostala před 60 lety čtyři světla. Ta původní tříoká měla spoustu vad

Všechny exponáty jsou schopné jízdy. "Pokud získáme nějaký nepohyblivý, přímo v našich dílnách jsme schopni ho zrenovovat do náležitého stavu," vysvětluje. Záměrem při renovacích je podle ní vždy to, aby z daného vozidla zůstalo pokud možná co nejvíce originálního.

Kromě hlavního sálu, kde kdysi bývaly sklářské pece, jsou kolem ještě další výstavní prostory. V jedné z nich bude také výstava strojů a dalších předmětů souvisejících se slavným závodem Paříž-Dakar. "Chceme tu také dělat besedy a podobné akce se závodníky a dalšími osobnostmi," vysvětluje.

Před muzeem se budou v sezóně konat různé srazy příznivců historických vozidel a motocyklů. Například v září sem zavítají majitelé vozů Porsche.

Až bude muzeum dokončené, což prý určitě bude ještě letos, budou sem moci návštěvníci chodit celoročně.