Čtyři zápasy v osmi dnech. Pořádně nabitý program museli v minulém týdnu absolvovat brněnští basketbalisté, alespoň na závěr si však vylepšili náladu. V neděli zvítězili na pardubické palubovce 72:64 a opět se vrátili na páté místo nejvyšší soutěže. „Pro nás šlo o hrozně náročné utkání, ale jsem strašně rád, že jsme jej zvládli,“ těšilo kouče Basketu Martina Vaňka.

Brněnští basketbalisté (v tmavém) vyhráli v Pardubicích 72:64 a poskočili na páté místo. | Foto: Milan Křiček/BK KVIS Pardubice

Jeho svěřenci neprožívali zrovna dobré období, nejprve totiž padli v Ústí nad Labem, následně i účinkování v severoevropské lize ENBL zakončili prohrou. Největší zklamání jim připravil čtvrtek, kdy po těsné domácí porážce s USK Praha vypadli i z domácího poháru.

Extrémně nabitý týden však Brňané zakončili důležitým vítězstvím. „Chtěl bych kluky pochválit za to, jak se k utkání postavili. Máme náročný program, ale zvládli jsme to dobře. Klobouk dolů před klukama,“ ocenil své spoluhráče brněnský kapitán Jakub Krakovič.

První dvě čtvrtiny nabídly mimořádně vyrovnaný basketbal. Úvodní čtvrtinu vyhráli hosté 16:15, Pardubice však následně minimální manko smazaly a do šaten se šlo za vyrovnaného stavu. „Před zápasem jsme se bavili o tom, že potřebujeme odehrát dobře první poločas, abychom se udrželi s Pardubicemi v kontaktu, a po změně stran se rozhodne. Myslím, že jsme to splnili, hlavně v obraně,“ podotkl Krakovič.

I ve druhé půli pokračovala defenzivní podívaná, která spíše vyhovovala Jihomoravanům. Ti si ve třetí čtvrtině vypracovali mírný náskok, který ve zbytku utkání ještě navýšili. „Po změně stran to byla přetahovaná, bojovali jsme ale o každý balon, a to rozhodlo v náš prospěch. V závěru zahrál výborně Greg Lee, který trefil pár trojek. Jsem rád, že jsme zápas zvládli, protože jsme to potřebovali,“ doplnil Vaněk.

Lee se s jedenadvaceti body stal nejlepším střelcem utkání, zářil především v poslední desetiminutovce, kdy zapsal hned dvanáct bodů.

Basket tak zvládl souboj dvou celků, které před vzájemným duelem měly shodnou zápasovou bilanci, a poskočil na pátou příčku. Sérii tří ligových utkání na palubovkách soupeře zakončí ve středu, kdy se představí v Praze. Od šesti hodin večer Brňané vyzvou USK, kterému mohou oplatit vyřazení z poháru.

BK KVIS Pardubice - Basket Brno 64:72

Čtvrtiny: 15:16, 19:18, 17:20, 13:18.

Body: Škifič 14, Chatman 14, Potoček 9, Marshall 9, Pekárek 5, Burda 4, Lukeš 4, Vyoral 3, Švrdlík 2 - Lee 21, Brown-Soares 17, Šiška 11, Svoboda 7 (+7 asistencí), Krakovič 6, Půlpán 5 (+6 doskoků a 8 asistencí), Kubín 3, Křivánek 2