Minulý rok vstupovali do čtvrtfinále play-off jako favorit. Druhá příčka po nadstavbové části jim přisoudila soupeře z předkola, s Opavou si však brněnští basketbalisté nevěděli rady a rychle jim sezona skončila. Letos je jejich pozice jiná. Mezi osmi nejlepšími Basket narazí na Děčín, kterému basketbalová veřejnost věří na postup více. „Pokud se dokážeme vyrovnat s děčínskou tvrdostí, budeme úspěšní,“ řekl však brněnský kapitán Jakub Krakovič.

Brněnští basketbalisté (v bílém) na závěr nadstavbové části podlehli doma Děčínu 77:79, na stejného soupeře narazí ve čtvrtfinále. | Foto: Jan Russnák/Basket Brno

Podle papírových předpokladů by mělo jít o nejvyrovnanější sérii. Diváci totiž uvidí souboj čtvrtého Děčína s pátým Brnem, na postup myslí oba celky.

První utkání hostí v úterý od šesti hodin večer Severočeši. „Jsme před branami play-off v dobré výchozí pozici. Cítím z týmu, že je hladový a odhodlaný se na férovku poprat s Děčínem a postoupit do dalšího kola,“ burcoval Krakovič.

Basket vstoupil do sezony se skromnějšími ambicemi než loni, zatím se mu je daří naplňovat. Postupem do semifinále by dal razítko na úspěšný ročník. „Průběh sezony bych zatím zhodnotil pozitivně. Splnili jsme cíle, které jsme si před startem dali, ať už je to účast v nadstavbové skupině A1 nebo vyhnutí se předkolu play-off,“ nastínil brněnský kapitán.

Na Jihomoravany čeká ve čtvrtfinále Děčín, kterému mají co vracet. Oba týmy se totiž utkaly na závěr nadstavbové fáze, Válečníci v Brně zvítězili 79:77. V minulé sezoně pak právě Děčín porazil Basket ve finále domácího poháru. „Děčín se prezentuje velmi agresivní obranou a rychlým přechodem do útoku. Čekají nás tak velmi vypjaté, náročné a věřím, že i vyrovnané zápasy. Narazíme na velmi kvalitního soupeře,“ zhodnotil čtvrtfinálového soka brněnský asistent trenéra Tomáš Nesrovnal.

Basket ještě těsně před startem vyřazovacích bojů vytáhl velkou zbraň, když do konce sezony přivedl z Písku pivota Martina Svobodu. Ten v kádru nováčka zářil, v tabulce střelců Národní basketbalové ligy drží druhou pozici.

Běželi jste Brněnský půlmaraton? Najděte se ve fotogalerii. Vyhrál Vanagas

Posílil ale i Děčín, který z Kolína uvítal Zdravka Boškoviče. „Brno má mladý tým. V posledním kole jsme ho porazili a máme s ním kladnou bilanci, to ale nic neznamená. Je těžké hledat favorita, myslím, že Brno bude tuto roli házet na nás a my zase na Brno,“ poznamenal děčínský generální manažer Lukáš Houser.

Čtvrtfinálová série startuje úterním a středečním zápasem na děčínské palubovce, v sobotu a neděli se pak následně přesune do Brna ke třetímu a čtvrtému duelu.