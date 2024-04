Ani čtvrtý zápas čtvrtfinálové série play-off české nejvyšší soutěže Basketu nevyšel. Brněnští basketbalisté v neděli na domácí palubovce podlehli Děčínu 81:94 a sezona pro ně končí. „,Myslím si, že sérii rozhodla větší zkušenost Děčína. Ti hráči mají spoustu zápasů odehraných. Musíme se z toho poučit, je tam spousta mladých kluků, kteří play-off hráli poprvé,“ řekl brněnský kouč Martin Vaněk.

Brněnští basketbalisté (v bílém) prohráli ve čtvrtfinálové sérii s Děčínem a sezona jim končí. | Video: Deník/Jakub Tručka

Basket stejně jako v sobotním duelu začal aktivně a po první čtvrtině vedl. O sedmibodový náskok však ve druhé desetiminutovce přišel. „Přišlo mi, že Děčín chtěl víc. Bylo tam pár doskoků, které jsme mohli mít my a ne oni. To byly maličkosti, které rozhodovaly zápas. Vracení se do zápasu nás stálo moc sil, takže tohle rozhodlo,“ tvrdil brněnský basketbalista Viktor Půlpán.

Děčín si ve druhém poločase vedení pohlídal a díky výhře 94:81 slavil postup do semifinále NBL. „Hrálo se mi tady dobře. Jsem rád, že lidi z Brna si sem našli cestu a vytvořili skvělou atmosféru. Mám velký respekt k Brnu, není pravda že to byla lehká série, i když to skončilo 4:0. Na všechny čtyři vítězství jsme se velmi nadřeli,“ podotkl děčínský hráč Matěj Svoboda.

Na jeho slova navázal i trenér vítězného celku. „Musím dát kredit Brnu, protože jsme žádnou čtvrtinu v sérii neměli jednoduchou a všechno rozhodovaly detaily. Brno má mladý tým a má před sebou velkou budoucnost. My jsme těžili z větších zkušeností. Opět to bylo nahoru dolů, jsme za tu výhru hrozně rádi,“ pravil hostující lodivod Tomáš Grepl.

Účastí ve čtvrtfinále podle domácí lavičky nabral mladý tým spoustu zkušeností. „Musíme pokračovat v nastavené práci. Myslím, že jsme se jako tým vyvíjeli. Uvidíme, jak mužstvo zůstane spolu,“ dodal Vaněk.

Bronzová euforie. Basketbalistky KP i potřetí skolily Hradec a slaví medaili