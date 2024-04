Ukázalo se, že to bude vyrovnaná série. Také se však ukázalo, že brněnští basketbalisté na Děčín příliš neumí. A to ani v utkání, ve kterém dlouho vedou. První duel čtvrtfinále nabídl dramatickou defenzivní podívanou, Basket sahal po výhře, nakonec si však opět prožil trpkou koncovku. Válečníci v úterý zvítězili 69:64 a ujali se vedení v sérii.

Děčínští basketbalisté (ve světlém) doma zvládli vstup do play-off, Brno přetlačili 69:64. | Foto: DENÍK/Saša Vanžura

Jihomoravané přitom v zápase vedli i o dvanáct bodů, těsný náskok si drželi i při vstupu do poslední desetiminutovky. Ještě osmnáct vteřin před koncem bylo skóre vyrovnané, další body už přidali jen domácí. „Bohužel pro nás je to utkání se smutným koncem. Čekali jsme takový duel, že to bude velmi těžké, ale většinu zápasu jsme se drželi ve vedení. V koncovce jsme ale udělali několik hloupých faulů, čehož Děčín využil,“ smutnil brněnský křídelník Matěj Dáňa.

Diváci v první půli sledovali souboj propracovaných defenziv. Úvodních dvacet minut přineslo jen těžko uvěřitelných 47 bodů, Basket vedl 27:20. „Zápas splnil veškerá očekávání, která jsme od něj měli. Brno v první půli předvedlo pravděpodobně nejlepší obranu, kterou jsem v letošní sezoně viděl. O přestávce jsme si k tomu něco řekli a už to bylo lepší,“ rekapituloval děčínský kouč Tomáš Grepl.

Po změně stran už oba týmy nabídly ofenzivnější basketbal. Brňané ještě navýšili svůj náskok, na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny však o něj přišli. Rozhodovalo se tak až v závěru. „Velkou část zápasu jsme byli schopni vzdorovat tvrdosti Děčína, takticky jsme byli dobře připravení. Od začátku nám ale trošku chybělo lepší zakončení, mohli jsme mít i větší náskok a zase by to vypadalo malinko jinak,“ uvažoval asistent trenéra Basketu Jan Pavlík.

Dramatická koncovka patřila domácím. Ti zvládli lépe klíčové momenty a v sérii se ujali vedení. „Bylo vidět, že Děčín má zkušený tým, který navíc v posledních dvou sezonách odehrál dost těžkých zápasů. Vede v sérii 1:0, ukázali jsme ale, že chceme být minimálně vyrovnaným soupeřem. Musíme prostě omezit chyby na minimum,“ dodal Pavlík.

Druhé utkání se opět odehraje na děčínské palubovce, startuje ve středu v šest hodin večer.