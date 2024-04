Z tabulkového pohledu šlo o utkání, ve kterém se nehrálo téměř o nic. Z psychologického hlediska se však jednalo o zápas, který může mít svou roli v nadcházejícím play-off nejvyšší české soutěže. Brněnští basketbalisté v sobotu na závěr nadstavbové fáze A1 přivítali Děčín, stejného soupeře vyzvou ve čtvrtfinále. Basket v dramatickém souboji padl 77:79.

Brněnští basketbalisté (v bílém) na závěr nadstavbové části podlehli doma Děčínu 77:79. | Foto: Jan Russnák/Basket Brno

O brněnském umístění na pátém místě se rozhodlo v Nymburku. Na jeho palubovce totiž padly Pardubice, které ještě Basket mohly předskočit, utkání Jihomoravanů s Děčínem už tak v tabulce nic změnit nemohlo.

Páté Brno vyzve ve čtvrtfinále play-off čtvrtý Děčín, sobotní duel ukázal, jak série může vypadat. Diváci viděli drama do posledních sekund. „Ukázalo se, že týmy jsou vyrovnané a budou rozhodovat maličkosti jako třeba doskočené míče. Bude to urputná bitva a vyhraje tvrdší tým,“ předeslal kapitán Basketu Jakub Krakovič.

Dlouho to přitom vypadalo, že pozitivněji naladění budou do čtvrtfinále vstupovat Brňané. Rychle vedli 6:0, po poločase svítilo na výsledkové tabuli skóre 45:42. „Do zápasu jsme vstoupili špatně, jak se nám to stává v Brně pravidelně. Postupem času jsme se ale dostávali zpátky do utkání,“ rekapituloval děčínský kouč Tomáš Grepl.

Jeho svěřenci ve druhé půli postupně umazávali minimální manko, diváci sledovali vyrovnaný basketbal. Oba týmy se až do závěru střídaly ve vedení, koncovka ale vyšla lépe Severočechům. „Děčín je tým, který hlavně bojuje. A pokud prohrajeme o dvacet doskoků, není to smolná porážka. Je to něco, na co jsme si měli dát pozor,“ zlobil se brněnský trenér Martin Vaněk.

Ten tuší, že před čtvrtfinále, které startuje v úterý 16. dubna na děčínské palubovce, musí jeho svěřenci vypilovat některé nedostatky. „Jestli s Děčínem chceme hrát, musíme být fyzičtější a hrát na hranici svých možností, rvát se o každý míč. Máme deset dní na to, abychom do hráčů dostali, že musí jít za každým balonem, jinak nemáme šanci postoupit,“ doplnil Vaněk.

Severočeši hostí první dvě utkání čtvrtfinále, na jih Moravy se série hraná na čtyři vítězné zápasy přestěhuje na duely v sobotu 20. a neděli 21. dubna.

Basket Brno - BK ARMEX Děčín 77:79

Čtvrtiny: 24:21, 21:21, 19:21, 13:16.

Body: Půlpán 17 (+8 asistencí), Brown-Soares 16 (+7 doskoků), Křivánek 12, Krakovič 8 (+7 doskoků), Dáňa 8, Lee 7, Šiška 3, Musil 3, Svoboda 3 – Walton 19 (+9 doskoků), Svoboda 16, Ogundiran 12, Kroutil 10, Pomikálek 10, Šturanovič 6, Boškovič 4, Macháč 2.