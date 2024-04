Stanovili si jasný víkendový úkol – vyhrát oba domácí zápasy a vrátit sérii do Děčína za vyrovnaného stavu. Jenže už hned po sobotě je jasné, že brněnští basketbalisté svůj cíl nesplní, a jsou tak postaveni na hranu. Ve třetím čtvrtfinálovém utkání totiž podlehli Válečníkům 78:91 a ve čtvrtfinále prohrávají už 0:3 na zápasy. V neděli tak Basket před svými příznivci bude odvracet konec sezony.

Klíčové momenty ze třetího utkání čtvrtfinálové série mezi Basketem Brno (v bílém) a Děčínem. | Video: Deník/Jakub Tručka

Právě na domácí zápasy se Jihomoravané spoléhali. Ve vlastní hale hodlali vytáhnout dva podařené výkony a zadělat na postup. Místo toho v sobotu odehráli špatný zápas plný chyb. „Nezasloužili jsme si vyhrát, nehráli jsme dobře. Děčín naopak působil uvolněně, neměl co ztratit. Naši mladí kluci zahráli velmi dobře, ale zkušení hráči se asi zalekli toho, že tento zápas musíme vyhrát,“ vyprávěl zklamaně brněnský kouč Martin Vaněk.

První dvě utkání série Basket ztratil v napínavých koncovkách, tentokrát ani k dramatu nedošlo. Hosty táhl Matěj Svoboda, který nasázel třicet bodů. „Odehrál skvělý zápas, klobouk dolů. Jsem šťastný, že svůj výkon pozvedl v takové chvíli. Věděli jsme, že pokud vyhrajeme tento zápas, tak bude Brno pod velkým tlakem. Už ve třetím utkání totiž tušilo, že musí zvítězit,“ podotkl děčínský kapitán Tomáš Pomikálek.

Zdroj: Deník/Jakub Tručka

Domácímu týmu se ještě poměrně povedla první půle. Úvodní čtvrtinu vyhrál 26:23, Děčín se následně dostal do vedení, po dvaceti minutách však bylo brněnské manko jen dvoubodové.

Jenže druhá půle zastihla Basket v nedbalkách. Třetí čtvrtinu prohrál o sedm bodů, do té závěrečné sice vstoupil výborně a děčínský náskok umazal na jediný bod, jenže pak přišla ofenzivní krize.

Brno několik minut nedalo koš, Válečníci odskočili až do šestnáctibodového trháku a bylo rozhodnuto. „Děčín trefoval i těžké trojky, to rozhodlo. V sérii nyní vede 3:0, ještě ale není konec, nesmíme se teď položit. Hraje se na čtyři vítězná utkání, půjdeme do toho s myšlenkami na otočku,“ neskládal zbraně brněnský mladík Petr Křivánek.

K nakopnutí se má Basket ideální příležitost. I nedělní utkání, které opět startuje v šest hodin večer, totiž sehraje na vlastní palubovce a nyní už nemá kam ustoupit. „Chci poděkovat fanouškům za to, že přišli, byla tady super atmosféra. Ještě se nevzdáme, v neděli máme další zápas, dáme do něj vše. Teď už nemáme co ztratit,“ doplnil Vaněk.

Basket Brno - BK ARMEX Děčín 78:91

Čtvrtiny: 26:23, 17:22, 21:28, 14:18.

Body: Křivánek 13, Š. Svoboda 13, Šiška 12, Krakovič 11, Lee 10, M. Svoboda 6, Brown-Soares 5, Dáňa 5, Půlpán 2, Musil 1 - Svoboda 30, Ogundiran 17, Slowiak 13, Šturanovič 10, Bobek 5, Macháč 5, Pomikálek 5, Mach 4, Boškovič 2.

Diváci: 1532.

Stav série: 0:3 na zápasy.