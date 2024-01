Jihomoravané už před úterním duelem věděli, že nemají naději na postup do play-off, proto dostali větší minutáž i mladí hráči brněnského celku.

Svou roli zvládli obstojně, Basket proti litevskému lídrovi skupiny dlouho bojoval o nadějný výsledek. „Do zápasu jsme měli dobrý start, první čtvrtinu jsme hráli rychle a agresivně, se soupeřem jsme drželi krok. Problém nastal ve druhé čtvrtině, kdy jsme udělali spoustu ztrát, ze kterých dal soupeř lehké body,“ rekapituloval brněnský křídelník Šimon Svoboda.

Svěřenci kouče Martina Vaňka v první čtvrtině vedli 6:0, na jejím konci měli pětibodové manko. Stejně jako ve víkendovém duelu proti Ústí nad Labem jim však vůbec nevyšla druhá desetiminutovka, kterou prohráli 14:24.

Po změně stran však hosté opět zabrali a domácí náskok se smrskl na pouhých pět bodů. Poslední čtvrtina však opět patřila litevskému celku, který nedovolil větší drama. „Do druhého poločasu jsme měli dobrý start, vrátili jsme se na minimální rozdíl. Bohužel nám na konci došly síly, ale myslím, že jsme odehráli dobrý zápas,“ doplnil Svoboda.

