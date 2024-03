Hra tady je mnohem víc fyzická, rozhodčí nepískají to, co v Americe. I ve srovnání s Portugalskem mě to baví a opravdu si tady basketbal užívám.

Je pro vás důležité, že v kádru Basketu jsou i vaši krajané?

Je to skvělé a určitě to pomáhá. Trávíme spolu hodně času mimo tréninky. Určitě by to bez nich bylo náročnější.

Jak náročné pro vás bylo zvyknout si na život v Brně?

Bylo to dost náročné. Ze začátku mi trvalo asi týden dát si do pořádku spánkový režim. Taky jsem si musel zvyknout na nové lidi a jinou komunitu. Zatím si to tady ale užívám. Líbí se mi, jak jsou tady lidé v klidu, že se starají sami o sebe a nechají vás na pokoji.

Co se vám v Brně zatím nejvíc zalíbilo?

Užívám si zdejší fanoušky a jejich podporu. Vlastně mě obecně baví život v Brně. Rád se chodím projít po městě a podobně.

Máte už v Brně nějaké oblíbené místo?

Asi nemám, zatím se snažím objevovat nová místa a poznat, jaké to tady je.

Co říkáte na české jídlo?

Je určitě jiné. Rozhodně zdravější než v Americe.

Brněnský tým je hodně mladý, v pětadvaceti letech patříte mezi zkušenější hráče. Jaké to pro vás je?

Mladí kluci jsou s námi každý trénink. Je vidět, že do toho dávají maximum a posouvají se. Myslím, že se všichni navzájem tlačíme k co nejlepším výkonům.

Snažíte se pro mladší spoluhráče být jakýmsi mentorem?

Rozhodně ano. Vlastně mě to i docela baví.

Kdo z nich má podle vás největší potenciál stát se hvězdou?

Řeknu dvě jména. Myslím, že Petr Křivánek a Šimon Svoboda mají největší potenciál.

Jak v aktuální sezoně vidíte šance Basketu na zisk titulu?

Co se týká titulu, uvidíme. Když budeme držet spolu a dáme do toho všechno, tak na to máme.

Při premiérové sezoně v české nejvyšší soutěži jste byl vybrán do All-Star Game, jak se na akci těšíte?

Těším se na to. V české lize je spousta skvělých hráčů, se kterými bude zážitek si zahrát. Je to hlavně o tom, udělat co nejlepší zážitek fanouškům.

V sobotu jste doma zdolali Ústí nad Labem 82:70, jak náročné bylo udržet se v zápase, ve kterém jste ztratili rychlé vedení a museli vývoj otáčet?

Ze začátku to bylo hodně mentálně náročné. Při timeoutech jsme si museli připomínat, že je třeba držet spolu a plnit herní plán. Důležité bylo udržet hlavu v klidu a soustředit se jen na momentální dění na hřišti. To byl pro nás klíč k úspěšnému zvládnutí zápasu.

Připsali jste si první výhru proti Ústí v téhle sezoně. Bylo pro vás mentálně náročné připravit se na neoblíbeného soupeře?

Neřekl bych mentálně náročné, ale výhra je pro nás velký úspěch. Ústí nás porazilo třikrát v řadě, takže jsme byli motivovaní jej zdolat a hodně pro nás znamená konečně nad ním vyhrát.

Můžou se na vás brněnští fanoušci těšit i příští sezonu?

To ještě nedokážu úplně říct, ale je docela velká pravděpodobnost, že ano.

A jaký je váš cíl pro vaši basketbalovou kariéru?

Teď se hlavně soustředím na to, abychom přivezli do Brna titul a abych se rozvíjel po basketbalové stránce a zajistil rodinu.

VOJTĚCH REZEK