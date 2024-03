Velkolepý návrat na domácí palubovku si v sobotu užili brněnští basketbalisté. Kvůli únorové reprezentační pauze se před vlastními příznivci představili poprvé po třech týdnech, hned jim však naservírovali parádní podívanou. Basket si v šestém kole nadstavbové fáze A1 smlsl na Kolínu, smetl jej 112:62 a v tabulce dorovnal čtvrtý Děčín, se kterým se utká ve středu.

Brněnští basketbalisté (v bílém) přejeli Kolín 112:62. | Video: Deník/Jakub Tručka

Téměř šest set diváků sledovalo ofenzivní smršť domácích hráčů, kteří stupňovali tempo a dostali se až na 112 nastřílených bodů. „Jsem rád za takové vítězství, zasloužili jsme si jej. Prezentovali jsme se rychlou hrou, v čemž bychom chtěli pokračovat,“ podotkl brněnský kouč Martin Vaněk.

Kolín se v posledních měsících potýká s problémy s kádrem, i na jih Moravy dorazil v okleštěné sestavě. V prvních dvaceti minutách však dokázal s Basketem držet krok, po půli prohrával jen 42:50. „Dlouhodobě máme problém s malým počtem hráčů, kteří jsou schopní hrát nejvyšší soutěž. Bohužel to je naše realita v současné době. Tento výkon a výsledek je ukázka Kolína v současné době,“ hlesl kolínský lodivod Predrag Benaček.

Jeho svěřencům totiž po změně stran rychle docházely síly, naopak brněnský výkon rostl. Třetí čtvrtinu ovládl domácí celek 32:11. „Myslím, že jsme využili toho, že měl Kolín menší rotaci, ve druhém poločase jsme jej uběhali. Prezentovali jsme se rychlou a agresivní hrou, navíc jsme dostali málo bodů. Když to vyjde takhle, tak jsme rádi,“ těšilo brněnského hráče Petra Křivánka, který utkání zakončil se šestnácti body a dvanácti asistencemi.

V závěrečné desetiminutovce už si Basket užíval pobyt na palubovce, do hry výrazně zapojil mladší hráče a rychle se přehoupl přes stobodovou hranici. Nakonec se zastavil na číslovce 112. „V první půli jsme byli trochu zabrždění, jsem rád, že pak jsme se rozjeli a ukázali, co v nás je. Získali jsme spoustu míčů, soupeře donutili k těžkým přihrávkám, to bychom chtěli udržet i do dalších zápasů,“ předeslal Vaněk.

Hokejisté Komety Brno si výhrou na ledě Liberce udrželi pozici v elitní čtyřce

Brňané tak vyhráli čtvrtý z posledních pěti utkání a už dotahují elitní čtyřku. Naopak kolínské trápení nekončí, na vítězství čeká už jedenáct zápasů. „Prohráli jsme o padesát bodů, náš výkon ve druhém poločase byl k smíchu. Bylo to trapné a jedna velká ostuda. První půli jsme se drželi, pak nám úplně došly síla a těžko se hledají pozitiva,“ smutnil kolínský basketbalista Adam Goga.

Velká zkouška čeká na jihomoravský tým ve středu, kdy vyrazí do Děčína k přímému souboji o čtvrtou pozici. Oba soupeři mají před utkáním shodnou zápasovou bilanci.

Basket Brno - Kolín 112:62

Čtvrtiny: 26:23, 24:19, 32:11, 30:9.

Body: Křivánek 16, Svoboda 14, Šiška 14, Lee 13, Krakovič 11, Brown-Soares 11, Dáňa 9, Kubín 8, Musil 7, Rychtecký 5, M. Půlpán 4 – Veljkovič 18, Stegbauer 15, Novotný 11, Goga 8, Novák 4, Bistrovič 3, Merta 3.