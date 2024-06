Velká kariérní výzva. Bývalý brněnský basketbalista Jan Pavlík přezdívaný Vasil, který v uplynulé sezoně plnil roli asistenta trenéra Basketu Brno, se stal novým hlavním trenérem ženského celku USK Praha, který patří mezi nejlepší týmy Evropy. Na lavičce nahradí legendární Natálii Hejkovou, jež v klubu pokračuje jako koučka. Basket tak řeší další změnu v realizačním týmu, v pondělí klub oznámil, že na ochodu je i další asistent Tomáš Nesrovnal, který míří do zahraničí na zkušenou ve video analýze.

Jan Pavlík opouští Basket Brno, stal se trenérem USK Praha. | Foto: Basket Brno

„V mém životě se toho za poslední dobu hodně změnilo a dostal jsem nabídku od USK Praha z ženské Euroligy. Chtěl bych poděkovat všem brněnským fanouškům, kolegům a hráčům za to, co jsem s nimi mohl prožít. Chtěl bych také poděkovat brněnskému vedení za to, že mi umožnilo tuhle nabídku přijmout, i když jsem měl podepsanou smlouvu. Taková nabídka by se v mých letech už nemusela opakovat. Přeju všem Brňákům, kteří to s basketem v Brně myslí vážně, aby se jim dařilo,“ uvedl Pavlík.

Šestačtyřicetiletý kouč působil po skončení hráčské kariéry jako hlavní trenér i manažer maďarského celku Paks. V uplynulé sezoně byl asistentem trenéra v Brně, které prohrálo ve čtvrtfinále play-off 0:4 na zápasy s Děčínem, a hlavním koučem rezervního družstva.