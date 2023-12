FOTO: Basket zdrtil Kolín snovým úvodem, po skalpu Medvědů si polepšil v tabulce

Na některých aspektech své hry musí brněnští basketbalisté ještě zapracovat. Pokud jim však v poslední době vychází něco znamenitě, jsou to úvody jednotlivých utkání. Nejvýrazněji to ukázali v sobotním duelu proti Kolínu, do kterého vlétli ve velkém stylu a už po úvodní čtvrtině vedli o dvacet bodů. Kolín sice až do závěru stahoval manko, domácí už si však výhru pohlídali a zvítězili 77:72.

Brněnští basketbalisté (v bílém) porazili v sobotu Kolín 77:72. | Foto: Jan Russnák/Basket Brno