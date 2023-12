Je to hlavní bolest brněnských basketbalistů v aktuální sezoně. Pokažené závěry dramatických utkání Basket trápí, ve středu přidal další. S aktuálním mistrem nejvyšší soutěže Opavou jihomoravský tým odehrál výborné utkání, po většinu zápasu si dokonce udržoval vedení. Přesto nakonec odešel jako poražený klub. Domácím totiž opět utekla koncovka a Opava zvítězila 79:76.

Brněnští basketbalisté (v bílém) padli ve středu s Opavou 76:79. | Video: Deník/Jakub Tručka

Třicet minut Basket vedl, ještě v první polovině poslední čtvrtiny si udržoval mírný náskok. Přesto si do tabulky připsal další porážku. „Myslím si, že jsme sedmatřicet minut utkání byli lepší, Opava to ale překlopila na konci. Připadalo mi, že jsme se lekli toho, že můžeme vyhrát, a byli jsme takoví nejistí. Soupeř to potrestal,“ mrzelo brněnského asistenta trenéra Jana Pavlíka.

Omlazený tým už poněkolikáté doplatil na nedostatek zkušeností, který se nejvýrazněji projevuje právě v dramatických závěrech zápasů. Basket v koncovce zradily i neproměněné trestné hody, Opava naopak v posledních minutách ukázala svou velkou sílu. „Rozhodlo i to, že soupeř má takových zápasů odehraných víc. Podali jsme velmi dobrý výkon a i přes prohru chci pogratulovat našim hráčům, protože vzdorovat mistrovi je dobrý počin. Musíme se z toho poučit,“ pokračoval Pavlík.

Domácí výběr se obhájce titulu nezalekl a po první čtvrtině vedl. V poločase už měl sedmibodový náskok, který si udržoval až do závěrečné desetiminutovky. Pak přišel velký opavský obrat. „Když prohrajme zápas, tak s výkonem nemůžeme být spokojení. Přišlo mi, že jsme byli uspokojení naším výkonem a do koncovky jsme nešli úplně naplno. Musíme hrát víc kolektivně a víc si jít za vítězstvím,“ podotkl rozehrávač Basketu Ondřej Šiška.

Zase dva útočníci. Kometa vyšle na reprezentační akce prověřená jména

Možnost na nápravu budou mít Brňané už v sobotu. Opět se totiž představí před svými příznivci a na jih Moravy zamíří další těžká váha nejvyšší soutěže – Basket od šesti hodin večer přivítá Nymburk. „Je třeba poděkovat fanouškům, protože nás podpořili v hojném počtu a doufám, že přijdou i příště. Myslím, že náš výkon za to stojí,“ doplnil asistent kouče Martina Vaňka.

Basket Brno - Opava 76:79

Čtvrtiny: 22:20, 24:19, 16:18, 14:22.

Body: Zdanavičius 19, Půlpán 14, Šiška 12 (+7 asistencí), Svoboda 10, Musil 8, Brown-Soares 6, Křivánek 5, Kubín 2 – Slavík 16, Švandrlík 14, Puršl 11, Townes 9, Gniadek 7, Pecháček 7, Šiřina 5, Kavan 4, Jurečka 4, Mokráň 2.