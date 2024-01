Příšerný, trapný výkon. Špatná hra bez dostatečné agrese nebo neschopnost ukorigovat pozitivní emoce. Rázná slova zněla od brněnských basketbalistů po nedělním utkání v Ústí nad Labem, nelze se jim však divit. Basket na palubovku Slunety vyrazil po posunu na pátou příčku nejvyšší soutěže, na severu Čech však schytal tvrdou lekci. Jihomoravané dostali 116 bodů a padli 69:116.

Brněnští basketbalisté (v tmavém) v neděli jasně padli na palubovce Ústí nad Labem. | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

Brno přitom do nedělního utkání vstupovalo v dobré náladě. Po výhře nad Ostravou se posunulo o dvě příčky v tabulce, v Ústí nad Labem však předvedlo jeden z nejhorších výkonů sezony. „Dostali jsme o víc než čtyřicet bodů, z naší strany to by příšerný, trapný výkon. Musíme se z toho ponaučit, tenhle zápas nám alespoň ukázal, na čem máme pracovat,“ nebral si servítky brněnský rozehrávač Ondřej Šiška.

Hostům na severu Čech nevyšlo vůbec nic. Už po první čtvrtině prohrávali o deset bodů, do poločasu manko ještě výrazně narostlo. Sluneta už jen za první půli stihla nastřílet 62 bodů. „Ústí hrálo s lehkostí, neustále nás poráželo v soubojích jeden na jednoho, i když jsme se o tom v přípravě celou dobu bavili. Pak se samozřejmě domácí dostali do laufu a trefovali i poměrně těžké střely. Myslím ale, že to bylo hlavně o tom, jak jsme k zápasu přistoupili my,“ tušil kouč Basketu Martin Vaněk.

Ofenzivní smršť severočeského celku nedokázal Basket zastavit ani po změně stran, domácí se dostali až na 116 bodů, což je vyrovnaný rekord aktuální sezony nejvyšší české soutěže. Naopak Brno se trápilo v obraně i útoku. „Prohru beru na sebe, nedokázal jsem hráčům dostatečně vysvětlit, s jak dobrým týmem se potkáváme, nezvládl jsem ukorigovat pozitivní emoce po výhře nad Ostravou. Je třeba si ale přiznat, že nehrajeme dobře, nejsme dostatečně agresivní,“ kritizoval Vaněk.

Jeho svěřenci se dvě kola před koncem základní části propadli na šestou příčku, v následujících dnech však budou mít ideální soupeře na zlepšení nálady. Už v úterý vyzvou v Severoevropské lize ENBL doma lotyšskou Valmieru, která stejně jako Basket čeká na první evropskou výhru v letošním ročníku.

Následně brněnský celek uzavře základní část Národní basketbalové ligy domácími zápasy s doposud nejhoršími týmy nejvyšší soutěže – Olomouckem a pražskou Slavií. „Krásně se ukázalo, že nic nejde samo, a pokud nebudeme chtít, tak můžeme takhle prohrát se spoustou dobrých týmů,“ doplnil lodivod Basketu.

Ústí nad Labem - Basket Brno 116:69

Čtvrtiny: 27:17, 35:19, 31:16, 23:17.

Body: Pecka 20, Nichols 18, Autrey 13, Karlovský 12, Haiblík 11, Váňa 11, Rowan 10, Johnson 9, Nábělek 8, Žikla 2, Maděra 2 - Lee 15, V. Půlpán 13, Kubín 11, Svoboda 9, Brown-Soares 9, Šiška 7, Musil 2, Rychtecký 2, Krakovič 1.