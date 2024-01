Takový vstup do nového roku by si přál asi každý basketbalový tým. Brněnští hráči ve středu přivítali na své palubovce Ostravu, nad soupeřem rychle vedli a nakonec se málem přehoupli i přes stobodovou hranici. Výhra 94:69 pro Basket znamená, že se ihned v tabulce nejvyšší soutěže dotáhl na USK Praha a Kolín, navíc má i ve zbylých třech utkáních základní části schůdný los.

Brněnští basketbalisté (v bílém) zdolali na úvod nového roku Ostravu 94:69. | Foto: Jan Russnák/Basket Brno

Brňané vstupovali do nového roku ze sedmé příčky, po středě už se ale dělí o pátou pozici. Doma potvrdili roli favorita, Ostravě nedali sebemenší šanci. „Celkově jsme potřebovali utkání, ve kterém bychom vyhráli větším rozdílem. Na konci to bylo vidět, na palubovku se postupně dostali všichni a basketbal si tentokrát užívali,“ těšilo brněnského kouče Martina Vaňka.

Jeho svěřenci se opět vrátili k podařeným úvodům zápasů a brzy měli už osmibodový náskok. Hosté sice následně manko snížili, Basket ale opět zabral a první půli ovládl 51:37. „Utkání rozhodl nástup do třetí čtvrtiny, kdy jsme nechtěli dopustit to, co se nám tady stalo s Kolínem. Utekli jsme soupeři na dvacet bodů a pak už se Ostravě hrálo těžce. Tvrdě pracujeme na tréninku, teď jsem se trochu uvolnili, skočili do zápasu a dopadlo to takovým rozdílem,“ pokračoval Vaněk.

Po dvou povánočních prohrách Jihomoravané nutně potřebovali najet zpět na vítěznou vlnu, ihned při vstupu do důležité fáze sezony se jim to povedlo. Měli k tomu i ideálního soupeře, Ostrava je v tabulce až desátá, před středou však táhla sérii tří výher. „Už na začátku zápasu nám ujel vlak, nevěděli jsme co hrát. Postrádali jsme v útoku Rashada Maddena, každý se na sebe díval, hledal ho a on tam nebyl. Tupě jsme ostřelovali z perimetru a to není naše hra,“ popsal ostravský stratég Adam Choleva.

Do konce základní části zbývají už jen tři zápasy, v neděli Basket míří na palubovku Ústí nad Labem. Následně doma vyzve předposlední Olomoucko a poslední Slavii, což Brnu dává ideální příležitost zabojovat minimálně o pátou příčku. „V útoku máme lepší a horší dny, ne vždy to vyjde. Do utkání s Ostravou jsme ale vstoupili s velkou energií a oproti zápasu v Děčíně to byl daleko lepší výkon,“ pochvaloval si Terrell Brown-Soares, který byl se třiadvaceti body nejlepším střelcem duelu.

Basket Brno - NH Ostrava 94:69

Čtvrtiny: 23:18, 28:19, 22:13, 21:19.

Body: Brown-Soares 23 (+8 doskoků), Zdanavičius 17 (+8 doskoků), V. Půlpán 12 (+7 doskoků a 6 asistencí), Lee 11, Musil 10, Dáňa 10, Šiška 3, Křivánek 2, Rychtecký 2, M. Půlpán 2, Krakovič 2 – Rhodes 14, Jeter 10, Williams 10, Janů 8, M. Svoboda 6, Heinzl 5, Š. Svoboda 5, Jakel 4, Čank 3, Snopek 2, Svoboda 2.