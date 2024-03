Poutavé předvelikonoční basketbalové menu se bude ve středu servírovat v brněnské hale ve Vodově ulici. Nejprve se od pěti hodin odpoledne utká Basket Brno v prestižním klání nejvyšší mužské soutěže proti vedoucímu Nymburku, v osm večer pak basketbalistky KP TANY Brno vyzvou ve třetím utkání ligového čtvrtfinále Chomutov, se kterým hrají zatím nerozhodně 1:1 na zápasy. Fanoušci se dostanou na obě utkání na jednu vstupenku. Hrát se bude také o necelé čtyři kilometry jihozápadně v hale Rosnička, kde si domácí Žabiny budou chtít od šesti hodin večer zajistit postup do semifinále, protože za stavu 2:0 na zápasy hostí ve třetí čtvrtfinálové partii Ostravu.

Basketbalistky KP TANY Brno (v bílozelených dresech) v prvním čtvrtfinálovém duelu s Chomutovem. | Foto: Bohuslav Stloukal

Jako první odstartují nabitý středeční basketbalový program muži Basketu, kteří přivítají lídra soutěže z Nymburku. Dlouholetého ligového hegemona Brňané v této sezoně dvakrát porazili. Basket bojuje o co nejvýhodnější pozici pro play-off, aktuálně je šestý se ztrátou jediné výhry na čtvrtý Děčín, přičemž do konce nadstavby Brňanům zbývají odehrát tři duely.

„Utkáme se ve velmi atraktivním zápase s momentálně nejlepším týmem české ligy. Nymburk udržuje vítěznou vlnu a předvádí velmi kvalitní výkony jak na obranné, tak i na útočné polovině. Velmi silnou stránkou soupeře je určitě rychlý přechod do útoku podpořený velmi kvalitním doskokem. Jedním z klíčů k vítězství bude určitě limitovat ztráty a omezit druhé šance soupeře," uvedl asistent brněnského trenéra Tomáš Nesrovnal.

Na duel Basketu mají studenti po předložení ISIC karty vstup zdarma.

Basket Brno a KP TANY Brno chystají na středu společnou akci.Zdroj: Basket Brno a KP TANY BRNO

O tři hodiny později čeká důležitá bitva basketbalistky KP, které se zatím tahají v dramatické sérii s Chomutovem. Úvodní duel vyhrály minulý čtvrtek v infarktovém závěru 83:82, v nedělním druhém klání v Chomutově prohrály 70:79 a za stavu 1:1 na zápasy půjde ve středu o to, kdo si vypracuje mečbol.

„Měly jsme špatný druhý poločas, nepadalo nám to, nechodily jsme doskakovat, nesoustředily jsme se na obranu a dostávaly spoustu jednoduchých košů s faulem. A neproměnilo se strašně moc šestek. To se musí ve středu změnit, doma musíme vítězství urvat," uvedla brněnská pivotka Anežka Kopecká.

Nejjasnější průběh by mělo mít utkání Žabin, které sice zatím nehrají v play-off podle svých představ, ale nad Ostravou i tak vedou 2:0 na zápasy a už ve středu hodlají slavit postup do semifinále. „Výhra mě těší, ale do středečního zápasu musíme vstoupit koncentrovaně, pohlídat si ztráty a být mnohem agresivnější v obraně,“ pravila kapitánka brněnského celku Natálie Stoupalová.