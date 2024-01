Skvělý vstup do utkání i zvládnutá koncovka a Basket má jisté místo v nadstavbové skupině A1. Brněnští basketbalisté v sobotu před svými příznivci zdolali Olomoucko 71:65 a po výhře si udrželi šestou pozici v tabulce nejvyšší soutěže. Před posledním duelem základní části, kdy také doma vyzvou poslední Slavii Praha, navíc mají i šanci poskočit ještě o stupínek výš.

Brněnští basketbalisté (v bílém) nedopustili proti Olomoucku překvapení a porazili jej 71:65. | Foto: Jan Russnák/Basket Brno

Před týdnem Brňané vyhořeli na palubovce Ústí nad Labem, kde schytali tvrdou lekci a prohráli téměř o padesát bodů. Jejich kouč Martin Vaněk po utkání apeloval na lepší přístup k zápasům i větší agresivitu a Jihomoravané jeho apely alespoň trochu vyslyšeli.

Proti lotyšské Valmieře v úterý i proti Olomoucku v sobotu sice nepodali úplně ideální výkony, zapsali ale dvě výhry. „Jsme rádi za vítězství, ale spokojenost z výkonu proti Olomoucku být nemůže. Tyto zápasy bychom měli vyhrávat s větší pohodou. Dělali jsme strašně zbytečné chyby, které nás stojí hodně sil, a zbytečně se trápíme až do konce duelu,“ tušila brněnská opora Viktor Půlpán.

Basket opět ukázal svou silnou stránku, když si v úvodu zápasu vytvořil až desetibodový náskok. Ve druhé čtvrtině však o něj přišel, hosté čtrnáctibodovou šňůrou otočili vývoj utkání. „Myslím si, že jsme měli dobrý nástup, pak jsme zbytečně znervózněli. Nevím, čím to je, možná mládím. Jestli ale chceme být v nadstavbové skupin A1 konkurenceschopní, musíme tohle zlepšit,“ podotkl brněnský kouč Martin Vaněk.

Druhá půle vypadala velmi podobně. Domácí hráči odskočili do většího vedení, které však opět málem prohospodařili. Dvě minuty před koncem totiž Olomoucko snížilo manko na pouhé čtyři body, Basket ale koncovku zvládl. „Neměli jsme to jednoduché, ale jsem velmi rád za postup do skupiny A1. Začátek ligy pro nás nebyl snadný, jsem však pyšný na kluky, že to zvládli,“ těšilo Vaňka.

FOTO: KP kousalo, srazil jej ale ofenzivní uragán. Derby opět ovládly Žabiny

V závěrečném kole základní části Brno ještě vyzve pražskou Slavii, která uzavírá tabulku nejvyšší soutěže. Následně si Basket střihne osmifinále domácího poháru na palubovce Kolína, pak už jej čeká nadstavbová část vítězů, kde se mezi sebou utká nejlepší osmička dosavadní sezony. Jihomoravané jsou zatím šestí, mají ale stejnou zápasovou bilanci jako páté USK Praha a sedmý Kolín.

Basket Brno - Olomoucko 71:65

Čtvrtiny: 21:14, 15:24, 23:13, 12:14.

Body: Lee 18, Půlpán 12, Svoboda 10, Brown-Soares 10, Šiška 8, Dáňa 7, Křivánek 6 – Adamu 19, Mc Brayer 16, Vogt 16, Feštr 6, Klepač 4, Žák 2, Bailey 2.