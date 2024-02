Kdo se přišel podívat na sobotní duel nejvyšší soutěže mezi basketbalisty Brna a Opavy, tak rozhodně nelitoval. Oba celky totiž v utkání nadstavby A1 předvedly parádní ofenzivní podívanou, spokojenější ale nakonec byli domácí příznivci. Basket mistrovi dokonce nasázel stovku a zvítězil 100:87. „Takové vítězství chutná výborně a sladce,“ radoval se brněnský rozehrávač Ondřej Šiška.

Brněnští basketbalisté (v bílém) zdolali opavského mistra 100:87. | Foto: Jan Russnák/Basket Brno

Opava přitom v posledních letech byla v Brně pořádně neoblíbeným soupeřem. Basket totiž dvakrát v řadě vyřadila z play-off, v posledních třech vzájemných měřeních sil vždy odešla jako vítěz. V sobotu se ale Jihomoravané vyšponovali k velkému výkonu.

V domácí hale je hnalo 1149 fanoušků, kterým už v první čtvrtině předvedli zajímavou show. Za deset minut stihly oba týmy nastřílet 62 bodů, Basket vedl 36:26. „Řekli jsme si, že potřebujeme dobrý start. To se nám v první čtvrtině povedlo, dostali jsme se do zápasu. Trefili jsme hodně trojek, Opavu jsme drželi na distanc, a to bylo rozhodující,“ rekapituloval brněnský kouč Martin Vaněk.

V poslední době se přitom jeho svěřenci často trápili v útoku, proti Opavě ale nepolevili ani ve druhé čtvrtině, ve které přidali dalších 25 bodů. Po poločase vedli 61:49, hosté sice následně manko mírně stáhli, domácí hráči si ale výhru v pohodě pohlídali.

V závěru pak Basket dosáhl i na symbolickou stovku nastřílených bodů. „Únava byla znát, takže o to je vítězství pro nás cennější. Jsem rád, že jsme to zvládli. Zůstáváme ale nohama na zemi, jdeme zápas od zápasu a určitě teď nebudeme lítat v oblacích,“ ujistil Šiška.

Brňané vítězstvím jen potvrdili dobrou formu posledních dní, díky skalpu Opavy táhnou sérii tří ligových výher v řadě. Před reprezentační pauzou se tak výrazně přiblížili čtvrtému Děčínu. „Do repre pauzy se nám nyní půjde příjemně. Určitě je co zlepšovat, ale mám radost z vítězství, každý hráč, který vstoupil na palubovku, do toho dal všechno,“ doplnil Vaněk.

Po extrémně nabitém programu čeká nyní jihomoravský celek delší odpočinek, k dalšímu utkání nastoupí až ve středu 28. února. Opět je čeká náročná zkouška, vyrazí totiž na palubovku nymburského lídra tabulky.

Basket Brno - Opava 100:87

Čtvrtiny: 36:26, 25:23, 25:18, 24:20.

Body: Šiška 21, Lee 18, Brown-Soares 16, Křivánek 16, Půlpán 14, Svoboda 5, Kubín 5, Dáňa 5 – Slavík 18, Puršl 15, Farský 15, Pecháček 12, Kouřil 8, Švandrlík 8, Gniadek 6, Mokráň 3, Jurečka 2.