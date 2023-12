Méně oblíbený soupeř pro brněnské basketbalisty momentálně asi neexistuje. Opavský tým totiž už pravidelně ničí jejich ambice, ve dvou ročnících v řadě je vyřadil v play-off nejvyšší soutěže a v úvodu aktuální sezony jim udělil další těžkou porážku. Nyní má ale Basket šanci na odvetu. Úřadující mistr Národní basketbalové ligy totiž ve středu zavítá do Brna, utkání startuje v šest hodin večer v hale Vodova.

V prvním vzájemném měření sil aktuální sezony Opava zdolala Basket (v tmavém) jasně 103:75. | Foto: Deník/Petr Widenka

Z mnohem lepší pozice vstupuje do zápasu Opava, která drží druhou příčku. Basket je až osmý, hodlá ale překvapit. „K souboji s aktuálním mistrem přistupujeme s respektem a pokorou. Opava má velmi zkušený tým, který hraje již delší dobu spolu, navíc doplnila soupisku o americkou posilu. Věříme ale, že si do haly najde cestu velký počet našich příznivců a společně dotáhneme zápas do vítězného konce,“ doufá brněnský asistent trenéra Jan Pavlík.

Basket by rád napravil bilanci vzájemných zápasů. Zatímco i na Nymburk v nedávné době pravidelně nacházel recept, na Opavu stále neumí. Z posledních třinácti zápasů s ní prohrál hned desetkrát. „Agresivní obrana, častý přechod do zóny, rychlý přechod na útočnou polovinu, střelba trojek s vysokou úspěšností a útočný doskok. To jsou hlavní atributy opavské hry, na které musíme dobře reagovat,“ vyjmenoval Pavlík.

Těžit může Brno z nedělního utkání, kdy zvítězilo na písecké palubovce. V utkání totiž dodržovalo taktický plán a po dvou prohrách si připsalo důležité vítězství. „V Písku jsme se prezentovali kvalitním týmovým výkonem, na který chceme navázat. Pokud se nám to podaří, budeme bojovat o vítězství,“ věří asistent kouče Martina Vaňka.

Velký obrat nebyl daleko, evropská pouť Šelem však po pětisetové bitvě končí

Brňany v následujících týdnech čeká hned několik domácích utkání, před svými příznivci totiž zatím odehráli nejméně zápasů ze všech týmů v nejvyšší soutěži. Soubojem s Opavou Basket startuje šňůru pěti zápasů v řadě na vlastní palubovce, už v sobotu přivítá dalšího pikantního soupeře – na jih Moravy zamíří Nymburk.