Nepovedený druhý poločas, který může mít negativní následky. Brněnští basketbalisté v důležitém středečním zápase na domácí palubovce klopýtli, s Pardubicemi prohráli 72:80 a ihned se propadli na šesté místo tabulky nejvyšší soutěže. „Pokud má být tohle facka, ze které se vzpamatujeme a zareagujeme na ni, tak je to ok, i když každá porážka bolí,“ podotkl brněnský asistent trenéra Jan Pavlík.

Brněnští basketbalisté (v bílém) v důležitém boji o první čtyřku podlehli doma Pardubicím 72:80. | Foto: Jan Russnák/Basket Brno

Basket se díky povedenému období dostal do boje o první čtyřku, středeční prohra je však čárou přes rozpočet. Právě Pardubice jsou totiž jedním z dvojice týmů, která s Brňany o pozici mezi čtyřmi nejlepšími bojuje. „Tahle porážka pro nás ještě může být velmi cenná, když ji dobře uchopíme. Zápas nám ukázal, na čem dál pracovat, nezbývá nám nic jiného, než se z toho oklepat,“ popsal brněnský rozehrávač Ondřej Šiška.

První půle přitom ještě domácím vyšla. Především druhou čtvrtinu měli výbornou, vyhráli ji 25:15 a do kabin šli se sedmibodovým náskokem. „Odehráli jsme dobrý první poločas. Hráli jsme rychle, měli jsme o deset střel víc než soupeř, naše úspěšnost střelby ale nebyla úplně ideální. Jakmile Pardubice daly na konci třetí čtvrtiny tři trojky, tak jsme se dostali do křeče, ze které jsme se už nedostali,“ mrzelo Pavlíka.

Úvod druhé půle ještě patřil Basketu, který ve 25. minutě vedl 51:40. Rychlou šňůrou však Pardubice skóre obrátily a závěrečná desetiminutovka byla v jejich režii.

Hosté ji vyhráli o deset bodů a dokráčeli si pro cennou venkovní výhru. „Zápas mi hodně připomínal minulé utkání, akorát nyní jsme byli na druhé straně. Vedli jsme, do poločasu jsme plnili pokyny trenéra, pak se to ale zlomilo. Přestali jsme hrát a hosté byli hladovější. Potvrdili to, že hrají s lehkostí a sebevědomím,“ ocenil výkon soupeře Šiška.

V našlapaném rozmezí čtvrtého a šestého místa jsou však Jihomoravané stále jedinou výhru od zisku domácí výhody pro čtvrtfinále play-off, i proto pro ně bude důležitý hned další zápas, kdy v sobotu opět na domácí palubovce přivítají osmé USK Praha.

Basket Brno - BK KVIS Pardubice 72:80

Čtvrtiny: 15:18, 25:15, 16:21, 16:26.

Body: Lee 15, Půlpán 15, Šiška 12, Brown-Soares 8, Dáňa 7, Svoboda 6, Křivánek 5, Krakovič 4 – Šafarčík 25, Chatman 20, Lukeš 10, Švrdlík 10, Marshall 8, Burda 5, Svojanovský 2.