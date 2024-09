Další českou posilou je dvaadvacetiletý Adam Kejval, který příchází ze švýcarské nejvyšší ligy jako náhrada pod koš. „Zatím jsem hrál jen proti Opavě, ale líbí se mi, že v Česku je basketbal hlavně o domácích hráčích a ne jen o cizincích, jak je to třeba ve Švýcarsku.” říká o rozdílech mezi ligami Kejval.

Ze zámoří přichází Jaxson Baker a Ethan Chargois. „Jaxson je spíše střelec a jeho hraje hodně založená na střelbě za tři body, která nás loni docela trápila. Ethan přichází z Anglie jako dynamický podkošový hráč, který by nám měl pomoci hlavně s rychlým přechodem do útoku. Oba velmi dobře zapadli do týmu a věřím že se to ukáže už v prvním kole proti Písku.” popisuje Vaněk posily.

Ten přišel o oba asistenty z minulé sezony. „Honza Pavlík přijal lukrativní nabídku ze ženského týmu USK Praha a my jsme se ho rozhodli uvolnit, vzhledem k tomu, že se může jednat o velký krok v jeho trenérské kariéře. Tomáš Nesrovnal se rozhodl spojit studium se stážemi v zahraničí, kdy bude cestovat a nabírat praktické zkušenosti především se skautingem a videorozbory,” komentoval odchod asistentů generální manažer Roman Marko. Jejich místa převezmou Richard Kucsa a Patrik Sarna.

Basket chce i letos pokračovat v procesu zapojování mladých hráčů do kádru. „Zapojili jsme poměrně velké množství mladých hráčů, kdy jsme do sestavy v přípravných zápasech dali pět hráčů z ročníků 2005 a mladší, abychom je vyzkoušeli a věděli, jestli s nimi počítat do nějaké širší rotace," uvedl Vaněk.

„Jako ukázku naší dobré práce můžeme vidět, že naši odchovanci byli hlavními tahouny reprezentace U20. Jakub Nečas byl nejlepším střelcem, druhý byl Šimon Svoboda a třetí Milan Stráněl. Matěj Rychtecký byl kapitán,” dodává trenér Next Generation Martin Vyroubal.

Že Basket ve velkém sází na mladé talenty dokazuje i výběr nového kapitána. Tím bude po odchodu Jakuba Krakoviče jednadvacetiletý Petr Křivánek. „Lidi se mě na to často ptají a já jim říkám, že když může být Ladislav Krejčí v jednadvaceti kapitán Sparty, proč ne Petr Křivánek?” glosuje situaci Vaněk.

Kromě české ligy se Basket zúčastní Československého Severoevropské basketbalové ligy ENBL. „Je to velmi kvalitní soutěž a je to pro nás takové zrcadlo, kde vidíme, kde se nacházíme v evropském basketbalu.” uvádí Marko. „Kromě nás bude v ENBL letos i Opava, což by jí v očích fanoušků mohlo přidat na atraktivitě. Dále tam bude třeba Bamberg, který hrál dříve Euroligu nebo Legia Varšava a Dynamo Bukurešť jakožto vítězové tamějších lig.” dodává k ENBL Vaněk.

A jaké jsou ambice brněnského celku? „Chceme hrát ty velké zápasy, s dobrými týmy. Je to to co baví nás i fanoušky. Nepostoupit do skupiny A1 v lize by pro nás byl neúspěch,” řekl Vaněk a dodal. „Naopak jako jednoznačný úspěch bych bral medaili ze všech tří soutěží.”

Domácí premiéru zažije Basket ve středu, kdy od šesti hodin večer přivítá v hale ve Vodově ulici pražskou Slavií.

VOJTĚCH REZEK