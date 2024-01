Základní část nejvyšší soutěže je téměř u konce, na brněnské basketbalisty čeká poslední utkání. Opět se v něm představí před vlastními fanoušky, v sobotu od šesti hodin večer vyzvou pražskou Slavii. A Basket má před duelem s posledním celkem tabulky jasnou motivaci – v případě výhry se totiž ještě před startem nadstavbové skupiny A1 může posunout na pátou příčku.

Brněnští basketbalisté (v bílém) porazili doma Olomoucko, nyní je čeká pražská Slavia. | Foto: Jan Russnák/Basket Brno

Slavia v dosavadní části ročníku zvítězila pouze třikrát, blízko čtvrté výhře ale byla v úvodu listopadu. Tehdy doma přivítala brněnský Basket a ještě dvě minuty před koncem duelu vedla, nakonec Jihomoravané zvítězili těsně 80:76.

I proto Brňané nehodlají v sobotu nic podcenit. „Klíčem k úspěchu bude bojovnost a dobrá obrana. Uvědomujeme si, že nás čeká těžký zápas, proto musíme udržet naši taktiku a nasazení na sto procent,“ burcoval brněnský mladík Petr Křivánek.

Svěřenci kouče Martina Vaňka před týdnem doma přivítali předposlední celek tabulky, s Olomouckem se o výhru strachovali do posledních minut.

Něco podobného nechtějí připustit proti soupeři, který naposledy zvítězil ve druhé polovině října. „Pražané oproti poslednímu vzájemnému měření sil částečně obměnili soupisku a v posledních zápasech předvádí mnohem lepší výkony, takže nás rozhodně nečeká jednoduchý duel,“ varoval asistent trenéra Basketu Tomáš Nesrovnal.

Kam zamíří Roman Staněk? Formulový jezdec odhalí v Brně své plány

Brněnský klub má zajištěný postup do nadstavbové skupiny A1, prostředek tabulky je ale pořádně vyrovnaný. Basket má stejnou zápasovou bilanci jako páté USK Praha a sedmý Kolín, i proto by se mu sobotní vítězství hodilo. „Jedním z klíčů k výhře je rozhodně agresivní nátlaková obrana s dobrým doskokem a následným rychlým protiútokem. Věřím, že pokud budeme mít dobrý start do utkání a zůstaneme koncentrovaní po celý zápas, tak budeme na Vodovce slavit vítězství,“ doplnil Nesrovnal.