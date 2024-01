Ústí nad Labem měli co vracet, před třemi týdny totiž na jeho palubovce dostali pořádnou lekci, když padli 69:116. Jenže brněnské basketbalisty v neděli zradila druhá čtvrtina. Basket si tak ze severu Čech odvezl další porážku, do nadstavbové skupiny A1 vstoupil prohrou 68:75. „Domácím gratuluji k vítězství, podle průběhu zápasu bylo zasloužené,“ uznal brněnský asistent trenéra Jan Pavlík.

Brněnští basketbalisté (v bílém) zahájili nadstavbovou část A1 prohrou v Ústí nad Labem. Ilustrační foto. | Foto: Jan Russnák/Basket Brno

Slunetě se zatím v dosavadním ročníku nejvyšší soutěže daří a drží třetí příčku. Přesto v úvodu zaostávala, Basket vyhrál první čtvrtinu 23:17.

Jenže pak přišla brněnská nejhlušší část utkání. Ve druhé desetiminutovce dali Jihomoravané jen devět bodů a domácí si vypracovali pohodlný náskok. „Udělali jsme pár chyb a trošku jsme se lekli toho, že bychom mohli hrát minimálně vyrovnaný zápas. Ve druhé čtvrtině jsme si nechali nastřílet 26 bodů a druhý poločas jsme začali třemi ztrátami, což si nemůžeme dovolit, když chceme uspět na venkovní palubovce,“ tušil Pavlík.

Svěřenci kouče Martina Vaňka sice následně zahájili stíhací jízdu, která už však nevedla k úspěšnému konci. Basket snížil manko na sedm bodů, na víc už ale nezbyl čas. „Bylo hodně těžké stahovat náskok domácích, stálo nás hodně sil se dostat zpátky do zápasu. Domácí už si to na konci zkušeně pohlídali. Ale je určitě třeba hledat pozitiva, před třemi týdny jsme v Ústí prohráli téměř o padesát bodů, nyní jsme tu hráli až do konce o vítězství. Na tom můžeme stavět,“ dodal brněnský asistent.

Jihomoravané tak třízápasovou ligovou šňůru na palubovkách soupeřů začali prohrou a čeká je nesmírně nabitý program. V úterý zakončí letošní ročník severoevropské ligy ENBL na hřišti litevského celku Siauliai, už o dva dny později vyzvou ve čtvrtfinále Českého poháru doma USK Praha.

SLUNETA Ústí nad Labem - Basket Brno 75:68

Čtvrtiny: 17:23, 26:9, 15:16, 17:20.

Body: Nichols 18, Pecka 13, Autrey 11, Dailey 11, Žikla 5, Haiblík 5, Johnson 5, Nábělek 3, Rowan 2, Karlovský 2 - Lee 18 (+10 doskoků), Šiška 11, Půlpán 11, Křivánek 8 (+9 doskoků), Svoboda 7, Dáňa 6, Brown-Soares 6 (+11 doskoků), Krakovič 1

