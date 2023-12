Jako na houpačce se zatím vyvíjí aktuální sezona brněnských basketbalistů. Na výherní ligové období navázali dvěma porážkami v zápasech, do kterých vstupovali jako mírní papíroví favorité, v neděli se ale Basket opět vrátil na vítěznou vlnu. Píseckému nováčkovi oplatil nedávnou prohru a díky vítězství 87:70 se v tabulce nejvyšší soutěže dotáhl na sedmý Děčín.

Brněnští basketbalisté (v tmavém) si z písecké palubovky odvezli výhru 87:70. | Foto: Sršni Photomate Písek

Oba soupeři se utkali i o týden dříve, v Brně dominovali Jihočeši. Zápas na písecké palubovce však nabídl úplně jiný scénář, Basket dokázal nováčka přehrát a zaslouženě zvítězil. „Hlavním klíčem bylo, že jsme do Písku přijeli vyhrát. Prostě jsme celou dobu věřili tomu, že si jedeme pro vítězství,“ pochvaloval si brněnský kouč Martin Vaněk.

Jeho svěřenci ale museli dotahovat, lepší vstup do utkání totiž měli domácí, kteří vyhráli první čtvrtinu 23:18. Do kabin už se však šlo lépe Brnu, které po druhé desetiminutovce mělo šestibodový náskok. „Písek hrál jinak než u nás, ale dali jsme jednoduché body z rychlého protiútoku, a to nám hodně pomohlo. Celkově jsme naši hru zrychlili,“ pokračoval Vaněk.

Basketu sedl i úvod druhé půle. Své vedení ještě navýšil a kráčel za vítězstvím. „Pomohlo nám, že jsme hráli jako tým. Myslím, že celých čtyřicet minut jsme předváděli dobrou obranu i útok. Týmová hra je to, na čem si musíme zakládat, a pomůže nám i v dalších zápasech. Jsem rád, že jsme urvali cennou výhru,“ hodnotil brněnský rozehrávač Viktor Půlpán.

Z Jihomoravanů zářil především Greg Lee, který utkání dokončil s dvaceti vstřelenými body. I díky jeho příspěvku Brno vyhrálo i závěrečnou desetiminutovku a nedopustilo žádné drama. „Nebudu chodit okolo horké kaše, prohru beru jednoznačně na sebe. Bohužel jsem to byl já, kdo nedokázal hráčům vysvětlit, o co se hraje. Nepovedlo se mi z nich v prvním poločase dostat tu tolik potřebnou energii, která nás dobíjí,“ sypal si popel na hlavu písecký trenér Jan Čech.

Vítěznou šňůru neuťal ani nováček. Žabiny v Brandýse navázaly na evropské tažení

Před specifickou píseckou atmosférou tak Basket zvítězil o sedmnáct bodů a po čtrnácti kolech má vyrovnanou bilanci sedmi výher a sedmi porážek.

Po dvou venkovních duelech nyní na Brňany čekají dvě domácí utkání a fanoušci se mohou těšit na pikantní soupeře. Už ve středu na jih Moravy zamíří opavský mistr, v sobotu pak Basket změří síly s Nymburkem.

Sršni Písek - Basket Brno 70:87

Čtvrtiny: 23:18, 18:29, 14:21, 15:19.

Body: Svoboda 24, Šlechta 10, Novotný 9, Borovka 9, Skalička 8, Sýkora 7, Šimonek 2, Fait 1 - Lee 20 (+10 doskoků), Půlpán 14 (+9 asistencí), Zdanavičius 14, Šiška 12, Brown-Soares 12, Křivánek 9 (+9 doskoků), Svoboda 3, Musil 3.