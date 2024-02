Tahle prohra bolí dvojnásob. Brněnští basketbalisté ve čtvrtečním čtvrtfinále Českého poháru sahali po obratu s USK Praha, v závěru měli dvě šance na vyrovnání. Obě však promarnili, s pražským celkem před svými příznivci padli 66:68 a do FINAL 8 Česko-slovenského poháru se tak nepodívají. „Zápas jsme mohli zvládnout,“ hlesl po utkání kapitán Basketu Jakub Krakovič.

Brněnští basketbalisté (v bílém) se po čtvrtfinálové prohře s USK Praha loučí s domácím pohárem. | Video: Deník/Jakub Tručka

Od domácích hráčů to rozhodně nebyl ideální výkon. Od úvodu se v některých aspektech hry trápili a neustále jen dotahovali náskok soupeře. I přesto nakonec mohli najít cestu k vítězství, nepovedená koncovka ale vše zazdila. „Nebudu se na nic vymlouvat. Měli jsme v závěru dvě pozice, ve kterých jsme mohli dát koš, ale místo toho jsme bohužel dvakrát ztratili,“ nechápal brněnský kouč Martin Vaněk.

Jeho svěřenci po úvodní čtvrtině prohrávali 14:20, do poločasu však z náskoků Pražanů umazali dva body. Basketu se však dlouho nevedlo ani ve druhé půli, trápil se především v útoku. I proto USK pár minut před koncem vedlo už o deset bodů.

Jihomoravané se však nevzdali a rychlou šňůrou se vrátili do duelu. Dostali se dokonce ke dvěma akcím, ze kterých mohli minimálně vyrovnat, jenže obě nezvládli. „Měli jsme hrozivou střelbu za tři body, ale rozhodlo to, jak jsme se poddali tomu, že jsme měli náročný program. Je to o hlavě, jestli si to připustíte nebo ne. Sice jsme na konci dobře bránili, ale neprosadili jsme se v útoku, prostě jsme nedali koš, kterým bychom to zvrátili,“ smutnil Krakovič.

Basket tak odmítl šanci proklouznout na federální pohár, který se koná v rámci oslav století československého basketbalu. Ve zbytku sezony už Brňany čekají jen zápasy v nejvyšší české soutěži, v neděli zamíří na palubovku Pardubic, se kterými mají shodnou zápasovou bilanci.

Basket Brno - USK Praha 66:68

Čtvrtiny: 14:20, 19:17, 18:20, 15:11.

Body: Lee 17, Šiška 14, Brown-Soares 13, Svoboda 8, Půlpán 6, Krakovič 4, Dáňa 2, Křivánek 2 – Vyroubal 11, Mbida 11, Johnson 11, Vlk 10, Samoura 9, Faulkner 5, Švec 4, Fuxa 4, Šafařík 3.