Další skalp z palubovek soupeřů a brněnští basketbalisté najednou pokukují dokonce po elitní čtyřce nejvyšší české soutěže. Úvodní tři venkovní zápasy v nadstavbě A1 totiž zvládli velmi dobře, na porážku v Ústí nad Labem zareagovali dvěma výhrami, naposledy ve středu zdolali USK Praha 66:63. Na čtvrtý Děčín tak Basket ztrácí jediné vítězství, naopak se odpoutal od svých pronásledovatelů.

Brněnští basketbalisté (v tmavém) zvítězili na palubovce USK Praha 66:63. | Foto: Daniel Fadrný/USK Praha

Brňané měli USK co vracet, Pražané je totiž minulý týden po dramatickém utkání vyřadili z domácího poháru. I tentokrát utkání dospělo do napínavé koncovky, radoval se ale Basket. „Jsme rádi za vítězství. Hlavně proto, že jsme sousedé v tabulce, o to je výhra důležitější. Druhé pozitivum je, že jsme znovu dobře bránili a třetí, že jsme opět zvítězili venku,“ těšilo brněnského kouče Martina Vaňka.

Utkání nabídlo velmi podobnou podívanou jako nedávné pohárové střetnutí. Dominovaly obrany, mírný náskok si ale tentokrát udržovali Jihomoravané. A zvládli to až do konce. „Celkově to byl dobrý zápas. Ukázali jsme bojovného ducha, a že se lehce nevzdáváme, ale Brno bylo lepší. Dalo několik těžkých střel, nevěděli jsme si s tím rady,“ přiznal trenér USK Frank Kuhn.

Úvodní čtvrtinu ještě těsně ovládli domácí, po první půli už ale vedlo Brno 34:30. Náskok si po změně stran ještě navýšilo, jenže úvod závěrečné desetiminutovky patřil Pražanům a najednou bylo vyrovnáno. „Nebyl to moc pohledný zápas, utkaly se týmy, které jsou defenzivně laděné, takže to byl urputný basketbal. Udělali jsme ve druhém poločase hodně ztrát, ale dotáhli jsme to k vítězství, což je pro nás nejdůležitější,“ podotkl Vaněk.

Jeho svěřenci si mohli usnadnit závěr duelu, jenže se trápili při střelbě trestných hodů. Přesto nakonec těsný náskok ustrážili a z Prahy si přivezli výhru. V sobotu se Basket v nadstavbě poprvé představí před vlastními příznivci a čeká ho pikantní utkání, na jih Moravy totiž zamíří opavský mistr.

USK Praha - Basket Brno 63:66

Čtvrtiny: 16:15, 14:19, 15:17, 18:15.

Body: Johnson 16, Vyroubal 14, Faulkner 8, Mbida 6, Samoura 5, Vlk 4, Fuxa 4, Švec 2, Šafařík 2, Palas 2 - Lee 15, Brown-Soares 14, Šiška 13, Půlpán 6, Krakovič 6, Svoboda 5, Křivánek 5, Dáňa 2.